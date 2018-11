TAJNA HOTELA FINANCIJERA BRITANSKIH KONZERVATIVACA: Služi kao paravan za prostituciju, Rumunjka otkrila što se tu zapravo odvija

Čitav stambeni blok sa skoro 670 stanova skupa s hotelom Chelsea Cloisters, gdje se prostituiraju djevojke, u vlasništvu je tajkuna Christophera Morana koji je jedan od financijera Konzervativne stranke britanske premijerke Therese May

Novinari londonskog The Sunday Timesa su nakon istraživanja objavili priču koja bi mogla izazvati veliki skandal i snažno uzdrmati već ionako uzdrmanu britansku premijerku Theresu May. Zbog sporazuma o Brexitu, koji tvrdoglavo brani i zbog kojeg je već nekoliko ministara napustilo njezin kabinet, May je u nevoljama jer još nije osigurala dovoljnu podršku u parlamentu gdje će se 11. prosinca glasovati o ratifikaciji sporazuma o izlasku Velike Britanije iz EU.

Neki je stoga već nazivaju “najgorom lidericom” u britanskoj povijesti, a jedna od snažnih udaraca dobila je i danas jer je pordšku za sporazum o Brexitu uskratio i njezin važan saveznik u parlamentu, bivši ministar obrane Michael Fallon.

VELIKA BRITANIJA I EU DOGOVORILI NACRT BREXITA: May pod velikim pritiskom, neki tvrde da je prodala UK

Mora opslužiti 30 klijenata da bi platila stanarinu

Skandal koji su razotkrili novinari nema veze s Brexitom, ali bi posredno mogao stvoriti dodatne nevolje premijerki. Naime, The Sunday Times otkrio je kako londonski hotel Chelsea Cloisters dijelom služi kao paravan za prostituciju. Times je razgovarao s Rumunjkom Elanom koja je ondje živjela u iznajmljenom stanu i u njemu radila kao prostitutka. Ispričala je kako je mjesečno morala opslužiti najmanje trideset mušterija samo da bi platila ogromnu najamninu za stan. Svo to vrijeme, njezina majka u Bukureštu uvjerena je da Elana u Londonu zarađuje čisteći stanove.

Čitav je taj stambeni blok sa skoro 670 stanova skupa s hotelom Chelsea Cloisters, u vlasništvu je nekretninskog tajkuna Christophera Morana, a on je pak jedan od financijera torijevaca, odnosno Konzervativne stranke premijerke May. Ispostavilo se, dakle, da u zgradi i hotelu u njegovom vlasništvu živi i “radi” stotinjak prostitutki, ponajviše Rumunjki poput Elane, od kojih su mnoge i žrtve traffickinga odnosno trgovine ljudima.

‘Najčuvenijih deset katova kurvi u Londonu’

Novinarska istraga sugerira da je Chelsea Cloisters “najveći bordel” u Velikoj Britaniji te da se o tom hotelu u kuloarima govori kao o najčuvenijih “deset katova kurvi”.

Već jednostavnim pretraživanjem na internetu lako je doći do stranica na kojima se nude seksualne usluge u Chelsea Cloistersu. Prije nego što se obratila novinarima i ispričala im svoju priču, Elana je tamo živjela tri godine, a njezine polugole slike još se pojavljuju na brojnim web-stranicama na kojima se oglašavaju “djevojke iz tog hotela”. Seks s njima košta oko 150 funti, a najam nevelikog stana u istoj zgradi, u kakvom je živjela i Elana, košta više od 3.000 funti mjesečno.

Riječ je o stanovima koje im iznajmljuje Moranova tvrtka. Na jednoj internetskoj stranici za Chelsea Cloisters piše kako je to “oduvijek bilo najčuvenije mjesto za seksualni eskort u Londonu, a ta se tradicija nastavlja i danas”.

Moran donirao Konzervativnoj stranci 290.000 funti

Bogatstvo vlasnika hotela, 70-godišnjeg Cristophera Morana, procijenjeno je na 404 milijuna funti. On je inače pripadnik tamošnje elite i druži se s članovima kraljevske obitelji što potvrđuju i fotografije na njegovoj web-stranici. Tamo su slike na kojima je s kraljicom Elizabetom, princom Charlesom te princom Harryjem. Njegovi godišnji prihodi od najma stanova u Chelsea Cloistersu dosežu 8 milijuna funti. Konzervativnoj stranci osobno je ili preko tvrtke donirao više od 290.000 funti.

Zasad nema dokaza da je sam Moran povezan s prostitucijom, a njegovi odvjetnici su izjavili da on ima “nultu stopu tolerancije na prostituciju u svojoj zgradi”.

Istragu o prostituciji u Chelsea Cloistersu, ali i trgovini ljudima, odnosno djevojkama koje ondje rade kao prostitutke, preuzeo je Scotland Yard. Navodno su već neki raniji slučajevi sumnje na trgovinu ljudima bili povezani s hotelom Chelsea Cloisters. U međuvremenu su laburisti pozvali premijerku May da novac koji je njezina stranka dobila od Morana donira za pomoć žrtvama trgovine ljudi te da iskoristi svoj položaj kako bi promijenila zakone koji bi bili rigorozniji prema krijumčarenju ljudi.