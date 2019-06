TAJLANDSKI DJEČACI I TRENER IDUĆI TJEDAN IZLAZE IZ BOLNICE: ‘Sada mi je dobro. Hvala što ste me spasili’

Dječaci i njihov dvadesetpetogodišnji trener dobro se oporavljaju fizički i mentalno i iz bolnice će biti otpušteni u četvrtak 19. srpnja.

Dvanaestorica tajlandskih dječaka nedavno spašenih iz poplavljene špilje bit će iz bolnice otpuštena iduci tjedan, izjavio je u subotu tajlandski ministar zdravstva Piyasakol Sakolsatayadorn.

Sjede na krevetu i zahvaljuju se spasiocima

Posljednja skupina koju je činilo dvanaest članova nogometnog tima “Veprići” i njihov trener, iz špilje je sigurno izvučena u utorak navečer čime je okončano dramatično spašavanje nakon više od dva tjedna neizvjesnosti. Dječaci i njihov dvadesetpetogodišnji trener dobro se oporavljaju fizički i mentalno i iz bolnice će biti otpušteni u četvrtak 19. srpnja, rekao je Piyasakol novinarima. “I dječake i njihove roditelje moramo pripremiti na pozornost koju će privući po izlasku iz bolnice”, istaknuo je. Na videosnimci objavljenoj na konferenciji za novinare, dječaci su izgledali dobro, sjedili su na krevetu i zahvalili se spasiocima.

Zbog monsunskih kiša zaglavili u špilji

“Sada mi je dobro”, rekao je 14-godišnji Note. “Hvala što ste me spasili”, dodao je. Dječaci u dobi od jedanaest do 16 godina te njihov 25-godišnji trener planirali su istražiti kompleks špilja na sjeveru Tajlanda, sat vremena nakon treninga 23. lipnja. No, monsunske kiše poplavile su prolaze, pa su ostali zatočeni sve dok ih dvojica britanskih ronilaca nisu otkrila 2. srpnja.Svi su spašeni u trotjednoj akciji u organizaciji tajlandske vojske i međunarodnog tima speleoloških ronilaca, što je izazvalo radost i olakšanje u cijelom svijetu.