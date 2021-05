SVJETSKI CENTAR INFLUENCERA, SJAJA I BJEŠTAVILA: ‘Ne smijete imati ni najmanju mrlju, ako jednom ne uspiju s vama okrenut će vam leđa’

Dubai je postao meka za svjetske influencere, no iza sjaja i šarenila krije se stroga kontrola objavljenog sadržaja i pokušaji vlasti da održe pozitivan imidž i suzbiju svaku kritiku

Nekad mala naseobina na rubu pustinje, Dubai se s vremenom pretvorio u svjetsku metropolu influencera, magnet za zvijezde društvenih mreža i idealan grad za Instagram. Ovaj emirat je postao meka industrije želja – agenti i producenti su obučeni da povećavaju broj pratitelja svojih influencera, luksuznim su brendovima društvene mreže jeftina reklama, a neki su od svega stvorili i “offline biznis”, poput Joelle Mardinian, čija se estetska klinika u Dubaiju reklamira pod premisom da botoks radi od ljudi ono što filteri na Instagramu ne mogu, piše Guardian.

Izgrađen na iluziji neograničenog hedonizma, Dubai djeluje kao paralelni svemir u odnosu na ostatak svijeta, pogotovo u vrijeme pandemije koronavirusa. Naime, vlasti tog emirata dozvolile su još prošlog srpnja putnicima iz gotovo cijelog svijeta da dođu i slobodno borave ondje, ali pod uvjetom da imaju negativan PCR test.

Velika Britanija je, pak, imala poseban koridor prema Ujedinjenim Arapskim Emiratima sve do studenog i naglog skoka broja novozaraženih te drugog potpunog zatvaranja zemlje. Iako nije nametnula karantenu za svoje državljane koji su se vraćali iz inozemstva, britanski influenceri u Dubaiju su se dva mjeseca mučili kako opravdati svoje putovanje s pogledom na marinu ili pušenje nargile kao “neophodni posao”. No, s time imaju problema u Londonu, ali su zato u Dubaiju itekako dobrodošli.

Ništa nije prirodno, ni slučajno

Sve što se može vidjeti ondje, stvoreno je u tu svrhu. Ništa nije prirodno, niti slučajno. Vlasti Dubaija svjesno planiraju urbanističke cjeline imajući na umu samo estetiku koja je poželjna na Instagramu. Kafići i restorani prilagođeni su “online konzumaciji” hrane i pića, pa tako nude kapućino sa zlatnim listićem, koktel na pladnju koji izgleda kao scena iz “Alise u zemlji čudesa”, sve sa suhim ledom, lažnom travom i leptirima od bijele čokolade.

Grad, rukovođen estetikom i željom da zaradi, privukao je i sam Instagram, koji ondje ima svoje sjedište za Bliski Istok. To nije ni čudno, kad podaci Global Web Indexa govore da se generacija Z oslanja na influencere u gotovo jednakoj mjeri kao i na brendove koje oni predstavljaju. Čak štoviše, 69 posto korisnika interneta u Emiratima koristi instagram, što je daleko više od 53 posto korisnika u Velikoj Britaniji.

Evo, kako to zaista izgleda. Husam Gamal je vlasnik tvrtke za iznajmljivanje helikoptera Falcon, koja je, pak, podružnica mnogo veće korporacije u vlasništvu člana kraljevske porodice Abu Dhabija. Svaka minuta u kojoj njegovi helikopteri stoje stvara gubitke, no neki influenceri plaćaju baš to. Gamalu to ne smeta, jer su oni važan dio njegove reklamne strategije. “Ponekad uopće ne lete, samo fotografiraju. U ovom svijetu, društvene mreže su sve”, kaže on.

Stroge kontrole sadržaja

Iako se zaista čini tako, nije baš sve podređeno njihovim željama. Naime, pored kamermana stoji policija, koja ćesto pregledava njihove memorijske kartice kako bi se uvjerila predstavljaju li snimke pozitivnu sliku grada. Gamal se sjeća jednog talijanskog influencera koji je sebe htio snimiti na njegovu helidromu kako sjedi u Lamborghiniju okružen ženama kojima daje napojnice od 1000 dolara. Želja mu nije ispunjena, jer bi takva snimka obilovala golotinjom.

Uz to, influenceri ne mogu samo doći u Dubai i naslikavati se. Svatko tko prima plaću za svoj rad u UAE mora imati dozvolu koja košta 3000 dolara ili surađivati s influencerskom agencijom, inače će platiti drakonske kazne. No, ono što se definira plaćom ulazi u sivu zonu, jer je malo vjerojatno da će strani influenceri koji dobiju besplatan boravak u luksuznim hotelima privući pažnju, samo zato jer je njihov boravak ondje koristan za Dubai.

Ipak, moraju poštovati norme za društvene mreže i online sadržaj koji zabranjuju golotinju ili išta što bi aludiralo na seksualni sadržaj, a ne smiju ni vrijeđati nacionalno jedinstvo, kritizirati politiku ili religiju u Emiratima te klevetati druge osobe.

Čuvanje imidža

Već je rečeno kako je Dubai tijekom pandemije ostao otvoren za influencere iz cijelog svijeta. No, kako se pandemija širila svijetom, tako je stigla i do tog emirata, pa je ondje prošlog proljeća uvedena karantena u kojoj su stanovnici smjeli napustiti svoje domove samo jednom u tri dana. Zbog toga je doživio egzodus od 8,4 posto svog stanovništva, mahom jeftine radne snage koja se vratila kući. No, bez obzira na to, uspjeli su promijeniti svoj imidž iz hedonističke destinacije u sigurnu luku u kojoj nema zaraze.

Otvoreni su kafići, restorani, kina i trgovački centri uz ograničen broj ljudi, a UAE su treća država svijeta koja je procijepila više od polovice stanovništva s obje doze cjepiva. U zemlji od gotovo 10 milijuna stanovnika broj novozaraženih pao je na manje od 3000 dnevno još u ožujku. Stoga nije ni čudno da su hoteli primali influencere unatoč pandemiji i nudili im besplatni smještaj, sve kako bi promovirali putovanja i sigurnost.

Susjedova trava je zelenija

No, kako je susjedova trava uvijek zelenija, dubajski model počeli su imitirati i njihovi susjedi u Saudijskoj Arabiji. Ondje se influenceri koriste kako bi obnovili pozitivan imidž kraljevstva, pogotovo nakon ubojstva novinara Jamala Khashoggija 2018. Već godinu dana kasnije, influenceri su dovedeni kako bi zemlju prikazali kao turističku destinaciju, a prošlog prosinca su pozvani na glazbeni festival u Rijadu. Zbog toga su arapske vlasti doživjele kritike međunarodne javnosti.

No, u Dubaiju drže kako je Saudijska Arabija “zlatni rudnik”, netaknuti teritorij koji je predodređen postati centrom influencerskih zbivanja. Emiratska influencerica Taim Al Falasi, koja je brend ambasadorica Coca Cole i ima 3,1 milijun pratitelja na Instagramu, 590.000 pretplatnika na YouTubeu, 823.000 na Snapchatu i lanac od sedam restorana, govori kako neprestano dobiva ponude za suradnju vlasti u Abu Dhabiju i Dubaiju.

“Vrlo su selektivni. Ne smijete imati ni najmanju mrlju na svojoj reputaciji. Ako jednom pokušaju s vama i ne uspiju, okrenut će vam leđa”, govori ona.

I to dovoljno govori koliko se vlasti trude očuvati imidž savršenog grada, ali vjerojatno jednim okom i gledaju što se događa u susjedstvu strahujući da im Saudijska Arabija ipak ne postane prevelika konkurencija. Koliko je influencerski svijet u Dubaiju uređen govori i činjenica da se oni koriste u prodaji svega i svačega, pa čak i medicinskih usluga. Zbog toga su prije dvije godine zdravstvene vlasti izdale dokument od 25 stranic akojim reguliraju reklamiranje medicinskih proizvoda i usluga na društvenim mrežama.

No, sve je to propaganda i lažni sjaj. Upotreba influencera u kombinaciji sa strogom kontrolom društvenih mreža potiče jednosmjerni tijek komunikacije od vlade prema ljudima, bez foruma za debatu i prostora za kritiku.