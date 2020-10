SVJETSKA ZDRAVSTVENA ORGANIZACIJA: Oko 10 posto svjetske populacije već je bilo zaraženo koronavirusom

‘Naše trenutne najbolje procjene pokazuju nam da je oko 10 posto svjetske populacije već bilo zaraženo ovim virusom. (…) No to znači da je velika većina stanovništva i dalje pod prijetnjom’, kazao je Mike Ryan iz WHO-a

Otprilike deset posto svjetske populacije već je bilo zaraženo koronavirusom, objavila je u ponedjeljak Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Mike Ryan, voditelj WHO-ovog odjela za krizne situacije, rekao je kako pandemija ubrzava u dijelovima jugoistoka Azije, a da broj slučajeva i smrti raste u dijelovima Europe i regije istočnog Mediterana.

DRAMATIČNO UPOZORENJE WHO-A: ‘Brojevi od rujna bi trebali biti zvono na uzbunu za sve nas diljem Europe’

‘Približavamo se teškom periodu’

“Naše trenutne najbolje procjene pokazuju nam da je oko 10 posto svjetske populacije već bilo zaraženo ovim virusom. To ovisi i o državi i o tome je li riječ o gradu ili selu, te o kojoj društvenoj skupini. No to znači da je velika većina stanovništva i dalje pod prijetnjom”, objavio je Ryan. „Približavamo se teškom periodu. Bolest se i dalje širi”, dodao je.

WHO je objavio i da je odabrao stručnjake za međunarodnu misiju u Kinu da bi se otkrilo porijeklo virusa, no još ih trebaju prihvatiti kineske vlasti.

ZABRINJAVAJUĆE ISTRAŽIVANJE WHO-A: U većini zemalja svijeta zbog Covida su poremećene osnovne zdravstvene usluge

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.