SVIJETU PRIJETI NOVI VAL PANDEMIJE? Kina planira popuštanje mjera, ali postoji ogroman broj asimptomatskih nositelja virusa

Postojanje značajnog, ali nepoznatog broja asimptomatskih nositelja koronavirusa u Kini potaknulo je zabrinutost javnosti da bi ljudi još uvijek mogli prenositi virus jer ne znaju da su zaraženi.

Dok virus još hara svijetom, Kina se priprema objaviti pobjedu i već ublažava ograničenja kretanja proglašena radi sprečavanja širenja virusa. Granice pokrajine Hubei, epicentra virusa, u srijedu su otvorene nakon dva mjeseca blokade.

No, strahuje se da bi ukidanje ograničenja moglo pustiti “u opticaj” tisuće zaraženih ljudi.

Asimptomatski nositelji virusa predstavljaju ogromni izazov kontroli širenja zarazne bolesti jer je njihovo otkrivanje otežano, a time i sprečavanje prijenosa zaraze.

U Kini je broj asimptomatskih slučajeva tajan i nije uključen u službene podatke.

Više ih je od 40.000?

List South China Morning Post, pozivajući se na neobjavljene službene dokumente, prenio je nedavno da ih je više od 40.000.

Kina je izvijestila o više od 80 tisuća zaraženih i gotovo 3300 umrlih.

Asimptomatski slučajevi trenutno se u svijetu otkrivaju testiranjem na prisutnost koronavirusa poznatih kontakata oboljelih odnosno zaraženih osoba.

Kina testira one koji su bili u kontaktu s osobama s potvrđenim dijagnozama i ako se potvrdi da su nositelji virusa stavlja ih u karantenu bez obzira na to imaju li simptome covida-19 ili ne.

“Svi su asimptomatski pacijenti otkriveni tijekom testiranja kontakata”, kazao je u utorak na konferenciji za novinare Wu Zunyou iz kineskog centra za kontrolu i prevenciju bolesti.

“Hoće li oni moći prenijeti bolest? Neće”, tvrdi on.

Je li bolest pod kontrolom?

Ipak to što nisu uključeni u službene podatke stvara sumnje u predanost Pekinga transparentnom postupanju i neki stručnjaci kažu da bi to moglo stvoriti pogrešnu sliku o širenju epidemije i tome je li ili nije bolest pod kontrolom.

Unatoč tome što od 18. ožujka u službenim evidencijama nije zabilježen nijedan novi slučaj zaraze grad Wuhan je objavio 20. ožujka da jedan novodijagnosticirani slučaj nije bio uključen u službene podatke zbog toga što 62-godišnji pacijent nije imao simptoma.

Pozivajući se na bolničke izvore list Kaiksin prenio je da je taj novi slučaj u Wuhanu liječnik kojega je zarazio asimptomatski bolesnik.

Kina je objavila da će dodati asimptomatske osobe na popis potvrđenih slučajeva ako se kod njih kasnije pojave simptomi.

Ostaje nejasno koliko se asimptomatskih osoba ne otkrije te slijedom toga i ne izolira.

Neki stručnjaci upozoravaju da bi neotkriveni asimptomatski nositelji virusa mogli biti izvor novih prijenosa bolesti kad se ublaže ograničenja kretanja.

“Posebno je zabrinjavajuće jer mnoge zemlje tek trebaju testiranjem obuhvatiti dovoljno veliki broj ljudi u zajednici”, kaže Adam Kamradt-Scott, stručnjak za javno zdravlje na sveučilištu Sydney.

Uz to još nije jasno u kojoj mjeri asimptomatske osobe mogu zaraziti druge.

“Znamo da je to moguće, no ne vjerujemo da je to značajni put prijenosa virusa”, kazala je Maria Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije početkom ožujka.

Rizik postoji

Nove studije pokazuju da asimptomatski nositelji virusa mogu predstavljati rizik.

Istraživanje epidemije na kruzeru Diamond Princess pokazalo je da je 33 od 104 zaraženih putnika ostalo asimptomatsko čak i nakon promatranja prosječnog trajanja od deset dana u bolnici u Japanu.

Dok su mnogi djelovali zdravo čitavo vrijeme nekoliko inicijalno asimptomatskih osoba brzo je razvilo teške simptome.

Drugo je istraživanje, objavljeno 23. ožujka, proučavalo slučajeve u jugozapadnom kineskom gradu Chongqingu. Tim je istraživanjem utvrđeno da je 18 posto zaraženih bilo asimptomatsko, što znači da je gotovo svaki peti nositelj virusa bio bez simptoma.

Potreban je serološki test

Treće je istraživanje čak utvrdilo da je vjerojatnost prenošenja virusa veća kad su simptomi bolesti najblaži.

Škola javnog zdravlja na Yaleu objavila je da postojanje asimptomatskih pacijenata znači da metode pregleda u zračnim lukama i drugim mjestima ulaska u zemlju nisu dovoljne za sprečavanje ulaska virusa.

“Stvarna će se slika vidjeti tek kad budemo raspolagali serološkim testom koji će pokazati tko je sve bio zaražen”, kazao je Ian Henderson, ravnatelj instituta za molekularnu biologiju sveučilišta Queensland.