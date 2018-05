Kako bi eventualni rat Izraela i Irana na sirijskom tlu mogao izazvati potpuno kaos

Tvrdnje Izraela kako ima nove dokaze da Iran tajno radi na nuklearnom naoružanju te vjerojatni njihovi zračni napadi na iranske mete u Siriji ukazuju na moguće rasplamsavanje novog sukoba na Bliskom istoku. Izrael još uvijek nije službeno potvrdio da su upravo oni pokrenuli napade u Siriji u kojima je ubijeno najmanje 26 provladinih boraca, a kojima su mete uključivale skladište raketa.

Iranci su prvo potvrdili, a potom demantirali da su njihovi objekti u Siriji uništeni, što ukazuje, piše Independent, na to da Teheran želi zaboraviti da se taj napad uopće odigrao jer barem trenutačno ne namjerava odgovoriti Izraelu.

Nastavak problema u Siriji

Iran smatra da vojna akcija protiv Izraela nije u njegovu interesu, posebno u danima u kojima će vjerojatno doći do povlačenja SAD-a i Donalda Trumpa iz iranskog nuklearnog sporazuma. Teheran jednostavno ne želi dati Trumpu izgovor za njegove postupke, a krivicu za povlačenje iz sporazuma namjeravaju pripisati upravo Amerikancima.



S druge strane, Izrael računa da može imati koristi od toga što Iran neće reagirati u narednih nekoliko tjedana ili čak mjeseci, pa se mogu očekivati daljnje akcije u Siriji.

Riskantna strategija

No, britanski list poručuje da je to prilično riskantna strategija jer ako izraelski napadi u Siriji počnu utjecati na ravnotežu moći u tamošnjem sedmogodišnjem građanskom ratu, Iran to neće gledati skrštenih ruku. I to je upravo ono čega se Zapad treba bojati.

Također, postoji još jedan veliki problem u cijeloj priči. Napadi Izraelaca na iranske položaje mogli bi razbjesniti Rusiju jer te se dvije zemlje bore na strani sirijskog predsjednika Bašara al-Asada. I upravo bi stoga eventualni izraelsko-iranski sukob mogao otvoriti nove frontove.