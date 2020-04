SVIJET JE NA KORAK DO CJEPIVA PROTIV KORONAVIRUSA? Razvija se njih čak 70, a tri se već testiraju na ljudima

Farmaceutske tvrtke diljem svijeta žele omogućiti cijepljenje ljudi protiv koronavirusa već do sljedeće godine

Farmaceutska industrija krenula je vlastitim snagama u borbu protiv pandemije koronavirusa još dok se ona iz Kine počela širiti po svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija je objavila da se trenutno u svijetu razvija 70 mogućih cjepiva protiv koronavirusa, a tri cjepiva su već u fazi testiranja na ljudima.

Najdalje je u kliničkom procesu dospjelo eksperimentalno cjepivo hongkongške tvrtke CanSino Biologics Inc. i Pekinškog instituta za biotehnologiju, čije je cjepivo u drugoj fazi, piše Bloomberg. Druga dva moguća cjepiva koja se testiraju na ljudima su neovisno razvile američke tvrtke Moderna Inc. i Inovio Pharmaceuticals Inc.

Farmaceutske tvrtke žure se s pronalaskom lijeka za smrtonosni virus jer je jasno da on ne može biti suzbijen zaštitnim mjerama ili uobičajenim načinima suzbijanja zaraze. Nadaju se smanjivanju vremena potrebnog da se cjepivo nađe na tržištu, a cilj im je omogućiti cijepljenje ljudi već do sljedeće godine. Uobičajeni period za razvoj cjepiva od izoliranja patogena do početka vakcinacije stanovništva kreće se između 10 i 15 godina.

