SVI ČEKAJU PROLAZ U SUESKOM KANALU: Gubici su enormni, svaki dan blokade može koštati i do 10 milijardi dolara

Nasukani kontejnerski brod Ever Given, koji već gotovo tjedan dana blokira Sueski kanal, jutros oko 4.30 sati po lokalnom vremenu napokon je pomaknut. Na brodu su navodno upaljeni motori i radi se na njegovu osiguranju i inspekciji prije nego opet bude pokrenut.

Nasukavanje tog broda stvorilo je neviđenu gužvu u Sueskom kanalu pa sa svake strane red za prolaz čeka nekoliko stotina brodova.

