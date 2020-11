ŠVEDSKA NAPUŠTA SVOJ LIBERALNI PRISTUP; Liječnik iz Hrvatske opisuje kako to tamo izgleda: ‘Mi vjerujemo državnim epidemiolozima’

Vlada traži da škole ostanu što je moguće dulje otvorene, ali srednjim školama od idućeg tjedna dopuštaju nastavu online

Švedska koja je do sada imala najliberalniji pristup u kontroliranju epidemije koronavirusa, sada ga napušta.

U Švedskoj je danas najviše umrlih u posljednja tri mjeseca: 96 ljudi. Zaraženih je 4007, a Mario Malnar, liječnik obiteljske medicine koji je iz Hrvatske otišao u Švedsku, za RTL otkriva kakva je situacija na terenu.

“Jučer smo prošli brojku duplo više od najvećeg broja bolesnika liječenih u bolnici u odnosu na najgori dan u proljeće. Švedska je organizirala na nacionalnom nivou vrlo dostupno testiranje za sve. Ulogirate se u sustav, napišete da šmrćete, napišete gdje ćete ga podići, sami se testirate i stavite test u kontejner gdje se oni skupljaju dva puta na dan”, kazao je Mario Malnar, liječnik obiteljske medicine iz Švedske.

‘Izgleda da će se javni prostori od 24. studenoga kompletno zatvoriti’

Rezultati stižu u roku od 24 sata, a liječnici obiteljske medicine ne bave se administracijom. U svakom trenutku su im svi podaci dostupni; koliko je umrlih, zaraženih – koliko je kreveta slobodno.

“Ne nosi nitko maske, ništa se nije promijenilo. Izgleda da će se javni prostori od 24. studenoga kompletno zatvoriti. Restorani i sve, opet ćemo se vratiti na sve ono što je jednom bilo zatvoreno. Lokalno npr. u našoj firmi jutarnji sastanak; ne može biti više od osmero ljudi dulje od 10 minuta na jednom mjestu. To je ono što se preporučuje. Na javnim površinama kompletna zabrana skupova. Nije to neki poseban švedski model kako naši govore, nego ocjenjivanje situacije od tjedna do tjedna”, objašnjava Malnar.

Zabrana okupljanja više od osmero ljudi

Zabrana okupljanja više od osmero ljudi na javnim događajima stupa na snagu idući tjedan. Švedski premijer i bez toga šalje poruku: “Ne idite u teretane, ne idite u knjižnice, ne izlazite na večere, ne priređujte zabave. Otkažite sve!”

Vlada traži da škole ostanu što je moguće dulje otvorene, ali ipak srednjim školama od idućeg tjedna dopuštaju nastavu online.

“Mi imamo dosta visoko povjerenje u državne epidemiologe koji rade plan i program mjera i do sada se pokazalo da smo u pravu što vjerujemo u njih i nije nikakav problem oko toga”, kaže Malnar.

