SVE VIŠE OBOLJELIH NA KRUZERU NA KOJEM IMA I HRVATA: Putnici ne smiju iz kabina, nemaju svježeg zraka ni danjeg svjetla

Na japanskom kruzeru Diamond Princess, usidrenom pred Yokohamom, na kojemu se u karanteni zbog koronavirusa nalazi oko 3700 putnika i članova posade, nalazi se i šest Slovenaca, objavili su u petak slovenski mediji nakon što je informaciju potvrdilo ministarstvo vanjskih poslova. Prema obavijesti diplomatskog predstavništva Slovenije u Tokiju, koje je sa Slovencima uspostavilo kontakt, oni su putnici, a ne članovi posade, za sada ne pokazuju znakove infekcije i dobro se osjećaju. Na kruzeru se nalazi i šestero hrvatskih državljana, a ni oni zasad nisu na popisu zaraženih.

Broj otkrivenih slučajeva zaraze virusom na tom brodu porastao je na 61 osobu, a japansko ministarstvo zdravstva potvrdilo je da se oni kod kojih je utvrđena prisutnost virusa, uz sve potrebne mjere zaštite, s broda evakuiraju u japanske bolnice. Među zaraženima je najviše Japanaca, njih 21. Virus je otkriven i kod putnika iz SAD-a, Kanade, Australije, Argentine i Velike Britanije, a testovi na virus do sada su obavljeni na tristotinjak osoba na brodu.

Kruzer Diamond Princess u karanteni je od pristanka u luku Yokohama u ponedjeljak, nakon što je koronavirus otkriven muškarcu koji se u siječnju u Hong Kongu iskrcao s tog broda. Testirani putnici su pokazivali simptome ili su bili u bliskom kontaktu s osobama koje su razvile simptome, navodi japansko ministarstvo zdravstva. Dodatna testiranja provest će se ako ostali putnici počnu pokazivati simptome bolesti. Stručnjaci navode da se virus može prenijeti kašljanjem i kihanjem zaražene osobe, ali i širiti preko kontaminiranih površina.

Na brodu vlada velika zabrinutost, a 2600 putnika na kruzeru ne znaju što se događa i koliko brzo se širi virus. Neki putnici više 48 sati nisu udahnuli svježi zrak ni vidjeli danje svjetlo.

Jedini putnik koji se oglasio s kruzera je Britanac David Abel. Svakih nekoliko sati opisuje što se događa i kakvo je stanje na brodu, a otvorio je i zatvorenu Facebook grupu za putnike, gdje si međusobno daju potporu, javlja cnbc.

‘Nemaju pristupu danjem svjetlu, nemaju svježeg zraka i ne smiju prošetati vani’

“Putnici koji su u kabinama su jako zabrinuti. Kabine su jako male, nemaju prozora, pa nemaju pristupu danjem svjetlu, nemaju svježeg zraka i ne smiju prošetati vani. Kapetan je objavio da će ljude koji su u kabinama i imaju prozore, ali ih ne mogu otvoriti, puštati na palubu da se protegnu i udahnu zraka, što su potvrdili i predstavnici tvrtke u čijem je vlasništvu kruzer. Morat će nositi zaštitne maske. To je dobra vijest i drago mi je da je kapetan kontaktirao japansko zdravstvo koje im je to omogućilo jer će putnici nakon 48 sati zatvorenosti vidjeti danje svjetlo. Šteta što će im jedino biti hladno”, priča David.

Brod koji je krenuo na nezaboravno putovanje s više od 3700 putnika pretvorio se u pravu noćnu moru. I dalje je pun ljudi, ali hodnici, bar, trgovine, restorani i casino ne govore tako, oni su pusti. Korona virus uništio je putovanje iz snova, a nekim ljudima i preokrenuo život. Umjesto spektakularne zabave kakvu pruža ovakav odmor, putnici gledaju prizore nalik filovima katastrofe.

“Pitali su me na Facebooku što je s čišćenjem soba – toga više nema. Prije su nam svaki dan čistili kabine, stavljali svježe ručnike i čokoladice, no ti su dani prošli. Sami moramo održavati sobe, no nismo dobili nikakva sredstva za čišćenje. Ne možemo promijeniti ručnike. Prije su nam dnevno dva puta mijenjali ručnike. Mijenjali su nam svaka tri dana posteljinu i toga više nema. Da me ne biste krivo shvatili. Ne žalim se jer sve to razumijem. Putovanje na koje smo otišli je završilo karantenom. Ovo je sasvim nova situacija za kapetana i sve djelatnike na brodu. Ovo je valjda prvi put u povijesti da je ovakav kruzer u karanteni. S obzirom na situaciju u kojoj su se našli dobro se s time nose”, navodi David. Suosjeća s posadom i kapetanom.

“Ne mogu ni zamisliti kako je njima. Kakav je to izazov samo u kojem se sad nalaze. No briljantno rade posao i čestitam im na tome. Brzo su se organizirali. Prvi dan izolacije dostava hrane nije bila dobra. Trebalo im je samo 24 sata da se u tom pogledu organiziraju te sad na vrijeme dobivamo doručak, ručak i večeru. Možemo i birati što ćemo jesti. Dnevno imamo jedan topli napitak. To bi se moglo poboljšati, no vode imamo koliko god treba”, rekao je David.