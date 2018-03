SVE VEĆI PRITISAK ZBOG ARBITRAŽNE PRESUDE: Cerar prijeti tužnbom, no sad se spominju i ekonomske i diplomatske sankcije

‘Ako Hrvatska bude i dalje odbijala primjenu arbitražne presude, Slovenija uz tužbu ima na raspolaganju i druge pravno dopustive oblike pritiska, kao što su ekonomske i diplomatske sankcije, te različite blokade’.

Slovenski premijer Miro Cerar u petak će u parlamentu iza zatvorenih vrata tražiti širu potporu za pravne postupke koje je najavio protiv Hrvatske zbog njenog nepristajanja na arbitražnu presudu o granici, no ima i mišljenja da time zapravo želi pojačati pritisak na hrvatsku vladu da pristane na implementaciju arbitražnog rješenja.

Pravnica Dominika Švarc Pipan izjavila je za ljubljansko “Delo” od ponedjeljka da razumije Cerarovu najavu da će tužiti Hrvatsku na sud EU-a u Luksemburgu jer se morao odazvati na hrvatsko odbijanje implementacije, ali da u potpunosti ne isključuje mogućnost da ipak dođe do dogovora s hrvatskom stranom. “Mislim da nisu iscrpljene sve mogućnosti za primjenu arbitražne odluke. Dijalog se ovog trenutka čini nemogućim, ali podnošenje tužbe može značiti jak pritisak na Hrvatsku. Zato ne bi trebalo isključiti pomak u smislu da Hrvatska pristane na dobrovoljnu i sporazumnu implementaciju”, kazala je slovenska pravnica, stručnjakinja za međunarodno pravo.



Drugi oblici pritiska

Kako je dodala, u slučaju da do tužbe protiv Hrvatske dođe, treba je vrlo argumentirano obrazložiti Europskoj komisiji jer bi bilo “najbolje da ona sama preuzme tužbu”, no to je u cijelosti “diskrecijsko pravo” Komisije, upozorila je. Ako Hrvatska bude i dalje odbijala primjenu arbitražne presude, Slovenija uz tužbu ima na raspolaganju i druge “pravno dopustive” oblike pritiska, kao što su “ekonomske i diplomatske sankcije, te različite blokade”, dodala je Švarc Pipan.

Cerar će u petak pred parlamentarnim odborom za vanjske poslove prezentirati zastupnicima dosadašnje poteze svoje vlade u vezi s najavljenom tužbom protiv Hrvatske zbog neprovođenja arbitražne presude, u traženju “šireg političkog suglasja”, na što je zbog postupaka Hrvatske “prinuđen”, navodi “Delo”. Budući da će se raspravljati o tri dokumenta koji nose oznaku interno, sjednica će biti zatvorena za javnost.

Poštivanje vladavine prava

Najavljujući sjednicu na kojoj traži i potporu oporbe, Cerar je prošlog četvrtka za Slovensku televiziju kazao da će tužbu argumentirati potrebom poštivanja vladavine prava u Europskoj uniji, te da se Hrvatska tog načela nepristajanjem na implementaciju arbitraže ne drži.

“Slovenija se zauzima za pravnu državu i vladavinu prava i tu ćemo inzistirati do kraja”, kazao je Cerar za Slovensku televiziju, dodavši da bi se EU “polako počela raspadati” ako se od tog načela odustane.

“Bez vladavine prava svatko bi mogao raditi kako mu odgovara, a to bi bio i loš signal za regiju zapadnog Balkana”, kazao je Cerar, dodavši da njegova vlada na to “neće pristati”, nego i uložiti tužbu protiv Hrvatske ako ona ne pristane na implementaciju.