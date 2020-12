Alkohol utječe na sposobnost tijela da izgradi imunitet protiv Covida-19: ‘Ima se u vidu normalna konzumacija, čašicu rakije ili jednu čašu vina uvijek može da se popije’

Rusi nisu baš dobro primili upozorenje koje stiže s njihovim cjepivom, Sputnikom V. Ne bi smjeli piti alkohol gotovo dva mjeseca. Epidemiologinja Ana Popova poručila je Rusima da 56 dana izbjegavaju alkohol, i to dva tjedna prije cjepiva, i onda još 42 dana poslije.

Naime, alkohol utječe na sposobnost tijela da izgradi imunitet protiv Covida-19 pa je sad u Rusiji glavna rasprava zašto im to nisu rekli ranije i da je to nemoguće provesti, i kako u to uvjeriti naciju koja pije najviše na svijetu i kakvi će to biti blagdani bez alkohola, javlja RTL.

Brzo se javio čovjek koji je cjepivo razvio, i na službenom Twitter profilu cjepiva objavio sliku Leonarda DI Caprija kako nazdravlja, s porukom jedna čaša šampanjca nikome nije naštetila, pa neće ni vašem imunosnom sustavu.

Crnogorski liječnik primio cjepivo

O tome kako su Rusi reagirali na to da votka i Sputnik ne idu zajedno, RTL je razgovarao s jednim od prvih ljudi s Balkana koji su primili rusko cjepivo. Crnogorski liječnik Sergej Boljević, pulmolog i profesor na jednom moskovskom sveučilištu, primio je Sputnik prije mjesec dana i nije imao nuspojave.

“11. studenog sam dobio prvu dozu, prošle srijede i drugu. Sve je u redu, sve normalno, nema nikakvih nuspojava. Stvorila su se antitijela, tako da sam ja već manje više zaštićen od koronavirusa, ali po pravilima mora proći 42 dana od prve doze.”, rekao je Sergej Boljević, predstojnik katedre patologije na Sveučilištu “Sečen” u Moskvi za Direkt.

“Nije bilo jednostavno donijeti odluku da dobijem to prvo cjepivo, ali ja sam ga dobio. Šta je tako je, idemo dalje. Većina koliko znam ima težnju da se cijepi i da tako spasi ne samo sebe nego i društvo u cjelini”, odgovorio je na pitanje je li ga bilo strah.

Na pitanje smijete li piti alkohol, kaže: “Smatra se da se ne smiju piti velike količine alkohola. Ako popijete velike količine, smanjujete imunitet organizma i onda nema efekta od cjepiva, cjepivo mora stimulirati imunitet. Ima se u vidu normalna konzumacija, čašicu rakije ili jednu čašu vina uvijek može da se popije…” zaključio je dr. Sergej Boljević za RTL Direkt.

