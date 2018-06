SVE JE SNIMLJENO: Agent FBI-ja izvan dužnosti plesao pa napravio salto u klubu, pištolj mu je opalio i ranio jednog muškarca

Ovaj se incident dogodio u jednom klubu u Denveru

Agent FBI-ja koji nije bio na dužnosti slučajno je upucao nekog radeći salto u jednom klubu u Denveru u Coloradu, javljaju američki mediji.

Pojavila se i nevjerojatna snimka u kojem agent FBI-ja pleše u klubu i u jednom trenutku radi saltu. U tom trenutku pištolj mu je pao s pojasa i opalio, a on ga je ubrzo pokupio.

Ranjeni muškarac je stabilno

Jedan je muškarac u tom pucnju upucan u donji dio noge te je odveden u bolnicu. Vjeruje se da je stabilno

Policija u Denveru je potvrdila da je agent FBI-ja izvan dužnosti plesao u klubu kada mu je oružje palo i opalilo te je jedan muškarac ozlijeđen u nogu. Kako je sve izgledalo pogledajte u videu CNN-a: