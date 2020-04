SVE JE MANJE NADE ZA TURIZAM: U Njemačkoj pozivaju ljude da ne putuju van: ‘Ne smijemo uništiti uspjeh za koji smo se mukom izborili’

‘Natjecanje europskih zemalja u tome tko će prvi dopustiti turistička putovanja vodi ka nepotrebnim rizicima’

Njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas danas je ponovno umanjio nade europskih turističkih odredišta u uspjeh ove ljetne sezone, a ostali njemački političari pozivaju Nijemce da ovog ljeta ostanu u Njemačkoj. “Natjecanje europskih zemalja u tome tko će prvi dopustiti turistička putovanja vodi ka nepotrebnim rizicima”, rekao je Maas (Socijaldemokratska stranka Njemačke SPD) u razgovoru za nedjeljno izdanje dnevnika Bild.

On je u intervjuu aludirao na Austriju ukazujući na skijališta poput Ischgla odakle se koronavirus širio i u Njemačku. “Nažalost već smo iskusili što infekcijsko žarište u omiljenom turističkom odredištu može učiniti kada se turisti vrate kućama”, rekao je Maas i upozorio na to da se takva situacija ne smije ponoviti.

On se zalaže za jedinstveni i zajednički put ka povratku u slobodu putovanja na europskoj razini. Maas se obranio od kritika turističke branše koja njegovu nedavnu izjavu o tomu kako ovog ljeta neće biti turističkih putovanja smatra neodgovornom i štetnom. “Mi ne smijemo uništiti uspjeh za koji smo se posljednjih tjedana mukom izborili inače ćemo ograničenja kretanja imati još jako dugo”, smatra Maas.

Konkretnija odluka o slobodi putovanja

Povjerenik savezne vlade za turizam, Thomas Bareiss (Kršćansko-demokratska unija CDU), nada se skorašnjoj vremenski konkretnijoj odluci o slobodi putovanja. “Sa stanovišta gospodarstva i turizma pozdravio bih kada bi u redovitim razmacima procjenjivali i po potrebi prilagođavali situaciju i možda čak i popustili ograničenja. Nama su potrebne transparentne odrednice, a ne zabrane putovanja na neodređeno vrijeme”, rekao je Bareiss u razgovoru za Njemačku izvještajnu agenciju (dpa).

On je međutim naglasio kako zdravlje i sigurnost i dalje moraju biti prioriteti. Demokršćanski političar je istodobno izrazio nadu da će putovanja unutar Njemačke biti dozvoljena do ljeta. “Putovanja na daleka odredišta ove godine vjerojatno neće biti moguća. Za mnoge je u programu odmor u domovini. Ja polazim od toga da će to biti moguće”, rekao je Bareiss.

Ljeto na selu

Ministrica poljoprivrede Julia Kloeckner (CDU) je apelirala na Nijemce da ove godine odmor provedu na nekom od seoskih gazdinstava koja pružaju turističke usluge. “U mnogim seoskim gazdinstvima postoje mogućnosti za održavanje rastojanja kao i odvojeni smještaji”, rekla je Kloeckner.

Ona smatra da su ovakvi smještaji mnogo pogodniji nego veliki hoteli gdje se “stotine gostiju gura oko švedskog stola”. Njemački savez djelatnika u turizmu (DRV) upozorio je na val stečajeva u turističkoj branši.

“60 posto turističkih ureda i turoperatora se nalazi pred stečajem a svaki peti ured ili turističko poduzeće je već bilo prisiljeno otpuštati radnike”, javlja Bild pozivajući se na interna ispitivanja DRV-a. “Ako uskoro vlada ne ponudi konkretnu pomoć turistička branša koju čine mala i srednja poduzeća i kakvu sad poznajemo će nestati”, rekao je za Bild direktor DRV-a Norbert Fiebig.

