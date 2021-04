SVE JE MANJE NADE U SPAS 53 INODNEZIJSKIH MORNARA: Podmornicu nisu našli, vjeruje se da je implodirala

Sjedinjene Države poslale su zrakoplov P-8 Poseidon za pomoć u operaciji spašavanja podmornice indonezijske mornarice nestale na Balijskom moru, dok nade blijede za 53 člana posade za koje se očekuje se da će u subotu ostati bez kisika. Indonezijska mornarica priopćila je da je u srijedu slala helikoptere i brodove za pretraživanje na područje gdje je izgubljen kontakt s nestalom podmornicom KRI Nanggala-402.

INDONEZIJA IZGUBILA KONTAKT S PODMORNICOM: Traže ju prije nego što posada ostane bez kisika; Vidjeli su jedino naftnu mrlju

Australija je također rasporedila opremljenu fregatu s helikopterom za pomoć u potrazi za podmornicom, dok su dužnosnici mornarice rekli da su brodovi na putu iz Indije i Singapura jer raste zabrinutost da se podmornica mogla raspasti zbog pritiska vode. “Morat će se razmotriti mogućnost da je pala ispod svoje maksimalne dubine zarona, što dovodi do implozije podmornice”, rekao je Collin Koh, znanstvenik na Institutu za obranu i strateške studije.

Submarine disaster: Oxygen supply on Indonesian vessel has run out with no sign of life

The oxygen supply for the 53 crew members of KRI Nanggala 402 missing in waters off #Bali is believed to have run out https://t.co/elZ9PBCNyx #Submarine #Nanggala402 #Indonesia #KRINanggala pic.twitter.com/WUKIs3Lgph

— City A.M. Club (@cityamclub) April 24, 2021