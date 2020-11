‘SVAKI PUT S NJIM BIO JE NOVI KRUG PAKLA’; Novinarka opisala kako izgleda Vučićevo ludilo: ‘Taj put neću zaboraviti. Moskva mi je prisjela’

‘Uvjeravali su me da moram promijeniti način izvještavanja jer nisam ja bitna, već je Vučić bitan’

Žaklina Tatalović, reporterka televizije N1 u Srbiji te jedna od najpoznatijih srpskih novinarki, ovih dana dospjela je u žižu javnosti nakon što ju je na TV Pink izvrijeđao folk pjevač Aca Lukas. Aleksandar Vuksanović, poznatiji kao Aca Lukas, komentirao je Tatalović na seksistički način u emisiji “Hit tvit”, a unatoč tome što mu je voditeljica rekla da prestane s vrijeđanjem, on nije stao nego je sat vremena polurazumljivo i nepovezano vrijeđao novinarku.

Dok je tako pjevač omalovažavao Tatalović, ostali gosti u studiju, dakle Aleksandar Šapić koji je koalicijski partner Aleksandra Vučića i Zoran Ćirjaković sa spektra ekstremne desnice te čest gost režimskih medija, samo su šutjeli. Ono što valja znati jest da je pjevač Aca Lukas poznat po nastupima na mitinzima Vučićeve stranke SNS te joj otvoreno pruža podršku.

Pjevač se pokušao ispričati te rekao da je njegovu reakciju isprovocirao tvit Žakline Tatalović koji je vidio tijekom samog gostovanja u emisiji. Ona tvrdi da je Aci Lukasu netko slao poruke te da se ne zna tko jer ona njega osobno ne poznaje. Ova novinarka je za portal Nova.rs komentirala vrijeđanje Ace Lukasa, ali je i ispričala kako izgleda Vučićevo ludilo jer ga je godinama morala pratiti.

Novinarka će zauvijek pamtiti put u Rusiju s Vučićem 2014.

Zbog fotografije sa savjetnicom za medije predsjednika Srbije, Tatalović je na meti povremenih kritika na društvenim mrežama. Novinarka objašnjava da su fotke nastale 2014. u Moskvi kada se Vučić počeo na nju ljutiti. Tada je ona radila za televiziju Prva, koja je u to vrijeme bila u vlasništvu grčke medijske grupacije, no u kontroverznoj poslovnoj operaciji, tvrtka je dopala u ruke ljudi bliskih Vučićevom režimu.

“Mislim da ću taj put pamtiti zauvijek. Moskva mi je prisjela. Osim mene i mog snimatelja, bile su tu i Gordana Uzelac s Pinka, kao i kolegica Nataša Mijušković s RTS-a. Suzana Vasiljević je tada ušla u raspravu s mojom tadašnjom urednicom Majom Ćorac, jer je ona od mene zahtijevala da nešto snimim, a da bi se to napravilo trebalo je zaustaviti cijelu kolonu pod pratnjom. Sjećam se da su se toliko svađale da sam prvo pomišljala kako ću ostati u Moskvi jer se neću smjeti vratiti. Urednica mi je tada predbacivala ‘možete se slikati, a ne možeš učiniti ono što te tražim’. To je ukratko rečeno. Inače su ti razgovori trajali po 40 minuta.

Suzana Vasiljević je tada sve slikala i iz inata objavljivala na Facebooku kako bi urednica TV Prve u tom trenutku bila uvjerena da se sjajno provode. Međutim, nikakvog sjajnog provoda u Moskvi tada nije bilo. Sjećam se svakog izvještaja koje sam napravila s putovanja i uopće prateći Aleksandra Vučića, jer on stvori takvu atmosferu da to postaje nezaboravno (…) Nakon što odgleda sve vijesti, Vučić se pridruži novinarima. Tog dana bio je jako ljutit i bijesan. Ja sam već znala zbog čega, jer me je urednica zvala i tražila da joj objasnim ‘zašto nisam rekla da je Vučić pričao ruski’. Pola sata sam objašnjavala da on nije pričao ruski, već da je rekao ‘dobar dan, hvala na prijemu’ i nastavio na srpskom, i da nemam zbog čega lagati, kao i da to nije bilo nikakvo pričanje na ruskom”, navodi Tatalović za Nova.rs.

Vučić bijesan zvao urednike i kritizirao novinare

Vučić je novinare pitao, kada im se kasnije pridružio, zašto niti jedna nije rekla da je govorio ruski. Tatalović kaže da je nakon toga zvao urednike i da je ona bila jako u čudu.

“Bio je toliko ljutit na Suzanu da joj je rekao da se spakira i vrati za Beograd, a nama je rekao da smo mu mi uništili važno putovanje. Scena je bila neugodna. Tu su bili i ministar Antić, i gradonačelnik Mali, i pojma nemam zašto i vlasnik Pinka Željko Mitrović. Tadašnji premijer je vikao, a Suzana se digla i svi su šutjeli. Tada sam predložila da Vučić sutra na sastanku s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zaista i kaže tri do pet rečenica na ruskom ako je to toliko važno. Vučić je prihvatio prijedlog, ispričao se Suzani Vasiljević i nastavio se ponašati kao da se ništa nije dogodilo. Sve se to događalo navečer, oko 20 sati, a mi smo za Moskvu krenuli to jutro u 4 sata. Dakle, 16 sati nismo stali. Kada su se sve scene, kako ih ja zovem, tog dana završile, i kada već počinjete sve proklinjati i jedva čekate da stignete u sobu i jedete plazma keks jer vam je večera prisjela, tu nije kraj.

Aleksandar Vučić je zvao urednike da nas kritizira, ali nije zvao da kaže ‘e, sad je sve ok, sutra ću’, nego ja i dalje imam urednike koji mi govore ‘ubit će nas sve’, bez obzira na to što dva sata pokušavam objasniti da smo ‘ispeglali’ stvar i da mi i dalje nije jasno čemu tolika drama. Kada sam mu rekla da bi mogao nazvati svoje urednike i poručiti im da me ne maltretiraju više, odgovorio je doslovno ‘baš me briga, ne zovem ih’. Onda novinari doslovno žele pobjeći s tog mjesta, i Suzana mora s nama. Tada nastaju i fotografije. Ovo je dan o kojem je Suzana Vasiljević pričala u emisiji ‘Hit tvit’ kada je pljuvala po meni i kolegi s N1 Miodragu Sovilju kako ne razumije što mi se dogodilo. Ništa mi se nije dogodilo. To naprosto nije novinarstvo. To je opće ludilo u kojem ne želim sudjelovati”, rekla je Tatalović.

‘Svaki moj put s Vučićem bio je novi krug pakla’

Nakon Vučićevih četiri do pet rečenica na ruskom jeziku sutradan, to je postala glavna vijest u srpskim medijima. Novinarka Tatalović kaže da joj se tada u Beogradu više nitko nije htio javiti kako bi im rekla što je zaista vijest i što se dogodilo na sastanku gradonačelnika Beograda i Moskve.

“Ma to nitko nije htio čuti. Po povratku u Beograd dočekala me urednica ispred zgrade TV Prva i urlala je na mene kako sam bila ‘u provodu sa svojom prijateljicom Suzanom’. A onda sam pet dana provela u razgovorima, u kojima su me uvjeravali da moram promijeniti način izvještavanja jer nisam ja bitna, već je Vučić bitan. Još tada sam rekla da ga više ne želim pratiti.

Dobila sam odgovor da moram, ali nastavila sam izvještavati onako kako mislim da je ispravno. Zbog toga je svaki moj put s Vučićem bio još jedan krug pakla, bilo da je riječ o Sloveniji ili o Indiji, Bruxellesu ili Abu Dhabiju, Nišu ili Kraljevu. Slike su, eto, tako nastajale”, objasnila je Žaklina Tatalović za portal Nova.rs.