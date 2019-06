SVAĐA U DOMU BORISA JOHNSONA: Partnerica vrištala jer je vinom uništio sofu: ‘Nije ti stalo ni do čega, sve uništiš!’

Susjedi pozvali policiju u dom Borisa Johnsona nakon što su čuli glasnu svađu njega i njegove partnerice

Policija je pozvana u londonski dom Borisa Johnson i njegove partnerice nakon što su susjedi navodno čuli glasnu svađu, prenose u subotu britanski mediji. Stigavši na mjesto događaja, policija je u petak ujutro razgovarala s njima te izjavila da su “dobro i sigurni” i da “nije bilo razloga za policijsku akciju”.

Dnevnom listu The Guardian susjed je rekao da je čuo vrisku žene nakon koje se čulo lupanje u stanu, javlja BBC. Prema susjedovoj izjavi čula se vika, u kojoj se razabralo da Johnson viče partnerici da ostavi njegov laptop te da odbija otići iz stana kao i njezine glasne riječi da je vinom uništio sofu te mu “nije stalo ni do čega jer sve uništi, da ne brine za novac ni za što drugo”.

ZAHUKTALA SE UTRKA ZA MJESTO ŠEFA KONZERVATIVNE STRANKE: Boris Johnson povećao svoje vodstvo

Obećava Brexit sa sporazumom

Nakon petog kruga glasanja u utrci za nasljednika konzervativne premijerke Therese May u četvrtak su ostali favorit Boris Johnson sa 160 glasova i ministar Jeremy Hunt sa 77, nekoć protivnik napuštanja Europske unije, a danas kandidat koji obećava brexit sa sporazumom. Pedesetpetogodišnji Johnson, koji je bio gradonačelnik Londona osam godina, smatra da je on jedini kandidat koji može izvesti Veliku Britaniju iz EU-a do 31. listopada i boriti se sa strankom Brexit Nigela Faragea i Laburističkom strankom Jeremyja Corbyna.

Hunt i Johnson sudjelovat će u 16 predizbornih debata diljem Velike Britanije u borbi za čelno mjesto torijevaca, odnosno premijera. Prvi takav skup održava se u subotu u Birminghamu u kojem će kandidati odgovarati na pitanja članova konzervativne stranke, uoči treće godišnjice referenduma o brexitu koji je razlog ostavke sadašnje premijerke Therese May, ali i pitanje svih pitanja njezina nasljednika. Najkasnije krajem srpnja 160 tisuća članova Konzervativne stranke na unutarstranačkim izborima izabrat će Johnsona ili Hunta za stranačkog vođu i on time postaje premijer Ujedinjenog Kraljevstva.