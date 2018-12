SUTRA JE DAN D: Moguća je ekstremna promjena tečaja popularne valute, profitirat će oni koji izaberu jedan od dva moguća ishoda

U slučaju da u utorak britanski parlament ne podrži prijedlog premijerke Therese May o uvjetima izlaska UK iz EU, vjerojatno bi nastao politički kaos u kojem bi moglo doći do ogromnih oscilacija tečaja britanske valute i nove recesije

Sutra bi trebao biti ‘dan D’ za Ujedinjeno Kraljevstvo (UK) jer britanski parlament treba glasati o prihvaćanju uvjeta pod kojima bi se trebao dogoditi brexit odnosno izlazak UK iz EU. To bi, pak, moglo dovesti do političkog, ali i ekonomskog kaosa jer bi brexit mogao rezultirati novom recesijom u UK ili čak novim referendumom. No, prema zadnjim informacijama, premijerka Theresa May zatražila je odgodu glasovanja u parlamentu.

No, bez obzira kada će biti održano glasovanje, može se očekivati i burna reakcija sudionika na Forex valutnom tržištu i dioničkim burzama, piše Poslovni dnevnik.

Prvi scenarij: Izlazak i jačanje funte

Iako vladajuća konzervativna stranka premijerke May skupa s nekoliko manjih stranaka ima većinu u parlamentu, ishod glasanja je neizvjestan jer su mnogi zastupnici Konzervativne stranke najavili da neće podržati njen prijedlog smatrajući ga lošim. No, ni oporba nije jedinstvena jer dio laburista drži da je bolje podržati predloženi dogovor nego riskirati politički kaos i moguću novu recesiju.

Poslovni dnevnik piše o dva moguća scenarija u ovoj situaciji te kako bi na pojedini scenarij mogli reagirati investitori i špekulanti.

Prema prvom scenariju u kojemu bi većina britanskih zastupnika dala podršku prijedlogu, velike banke, investicijski fondovi i ostali trgovci valutama na Forexu napokon bi odahnuli i počeli zatvarati prodajne pozicije na GBP koje im služe kao osiguranje od dodatnog slabljenja te valute. To bi dovelo do jačanja funte od barem nekoliko posto u samo dan ili dva, a trend jačanja nastavio bi se i idućih mjeseci jer bi mnogi ulagači shvatili da će kamatne stope u UK rasti brže nego u ostatku Europe. Prema ovom scenariju, idućih bi godina bilo isplativije posjedovati britanske obveznice nego njemačke ili francuske. Običnim građanima bi štednja u britanskim bankama bila nešto isplativija od štednje u eurima pa bi i oni prebacivali kapital u britansku valutu, koja bi u ovom scenariju u roku godinu ili dvije mogla ojačati možda čak i 10 posto u odnosu na euro, piše Poslovni dnevnik.

Drugi scenarij: May pada, a funta također

Prema drugom scenariju, prijedlog premijerke May o uvjetima izlaska UK iz EU ne prolazi i nastaje kaos u kojem bi moglo doći do ogromnih oscilacija tečaja britanske valute.

Funta bi vjerojatno naglo oslabila, i porastao bi rizik “No deal Brexit” situacije u kojoj bi u ožujku 2019. godine stupile na snagu trgovinske carine između UK i EU, a zbog čega bi trgovinska razmjena privremeno zamrla i vjerojatno dovela do recesije britanskog gospodarstva. Nakon početnog pada, daljnje kretanje tečaja bi ovisilo o reakciji premijerke May. Ako bi se nastavila boriti za podršku u parlamentu ili čak za bolji dogovor s EU, funta bi nastavila slabiti, jer bi napuštanje unije bez dogovora bilo sve izglednije. Ako bi May raspisala nove izbore i dala ostavku, moguće je da bi nakon početnog pada špekulanti masovno počeli kupovati funtu jer prema većini anketa Britanci sada ne žele napustiti EU. Na izborima bi vjerojatno pobijedili laburisti i organizirali novi referendum. Prema tom scenariju, Britanija možda uopće ne bi izašla iz unije, što bi značilo da je glavni razlog prodaje funte u posljednjim godinama nestao pa bi ta valuta vjerojatno naglo ojačala, piše Poslovni dnevnik.

Analitičari zasad daju nešto veće izglede prvom scenariju, a funta će, u svakom slučaju, ovoga tjedna biti najvolatilnija među glavnim svjetskim valutama. To će omogućiti veliki profit onima koji uspješno predvide razvoj situacije, naravno uz veliki rizik.

