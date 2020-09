SUSJEDNA ZEMLJA VIŠE NEMA AVIOPRIJEVOZNIKA: Ostali su bez jedinog zrakoplova, to im je već treća propala aviokompanija

Propašću aviokompanije FlyBosnia nastavljaju se problemi BiH s nacionalnim zračnim prijevoznicima

Nakon što je aviokompanija FlyBosnia ostala bez svog jedinog zrakoplova i posade, susjedna Bosna i Hercegovina mogla bi ponovno ostati bez nacionalnog zračnog prijevoznika. Naime, početkom mjeseca FlyBosnia ostala je bez jedinog zrakoplova, Airbusa A319, koji je iz Sarajeva prebačen u zračnu luku Marana u Arizoni te je otpustila većinu svoje letačke posade.

Preostali članovi posade zadržani su kako bi spomenuti zrakoplov vratili u SAD gdje je otpisan.

Pandemija koronavirusa prizemljila i FlyBosniu

Posljednji let taj je zrakoplov imao ljetos, a u međuvremenu je FlyBosnia od litvanskog prijevoznika GetJet Airlinesa unajmila drugi zrakoplov i posadu. No trenutačno kompanija ne obavlja redovne letove, a na internetskoj stranici kompanije FlyBosnia više nije moguće rezervirati let za bilo koju destinaciju, piše Dnevni avaz.

Tu je kompaniju osnovala grupa Al Shiddi iz Saudijske Arabije, ponajprije stoga da bi dovodila arapske turiste u BiH. No, kasnije je uspostavila letove i prema nekim europskim destinacijama, poput Londona, ali uz stalne financijske gubitke.

Situacija je pogoršana masovnim otkazivanjem letova zbog pandemije koronavirusa koja je teško pogodila sektor zračnog prometa.

Prethodno već propale dvije aviokompanije

Propadanjam kompanije FlyBosnia nastavljaju se problemi BiH s nacionalnim zračnim prijevoznicima. BiH je, naime, imala državnu kompaniju Air Bosnia, osnovanu 1994., ali je 2003. godine zbog velikih dugova obustavila poslovanje. Ponovno je pokrenuta 2004. pod imenom BH Airlines, a 2008. je turski nacionalni prijevoznik Turkish Airlines preuzeo 49-postotni udio u njoj, ali se četiri godien kasnije povukao. U oba slučaja problem su bili veliki gubici, a slična sudbina dočekala je i FlyBosniu, piše Dnevni avaz.

Trenutačno šest zrakoplovnih kompanija održava usluge do Sarajeva: Air Serbia, Austrian Airlines, Croatia Airlines, Flydubai, Pegasus Airlines i Turkish Airlines.