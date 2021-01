SUSJEDI SU ZABRINUTI: ‘Britanski soj bi mogao izazvati i 40 posto više smrtnih ishoda. Podaci djeluju prilično dramatično’

‘Podaci koje je iznio britanski premijer Boris Johnson, a koji se baziraju na istraživanjima referentnih britanskih laboratorija, ukazuju da bi ovaj mutirani soj Sars-Cov-2 mogao izazvati i do 40 posto više smrtnih ishoda’

Britanska mutacija koronavirusa stigla je u Srbiju, otkrio je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dodajući da ga je o tome izvjestio ministar zdravstva Zlatibor Lončar. Putnica iz Londona, koja je bila negativna na PCR testu, donijela je tu mutaciju, a njezin suprug je imao teške simptome. Lociraju se svi kontakti te žene i pokušava ih se izolirati.

Prof. dr Radmilo Janković, zamjenik direktora KC Niš za Kurir je rekao da je to što se britanski soj koronavirusa pojavio u Srbiji ozbiljno i dramatično upozorenje za sve građane Srbije da se trebaju pridržavati svih protuepidemioloških mjera.

“Nesumnjivo da prisustvo Kent mutacije u populaciji dovodi do dramatično bržeg zaražavanja, te stoga to predstavlja epidemiološki izazov. Nažalost, podaci koje je iznio britanski premijer Boris Johnson, a koji se baziraju na istraživanjima referentnih britanskih laboratorija, ukazuju da bi ovaj mutirani soj Sars-Cov-2 mogao izazvati i do 40 posto više smrtnih ishoda. Ti podaci, iako još preliminarni, djeluju prilično dramatično i predstavljaju ozbiljno upozorenje”, naglašava Janković.

Cjepivo štiti?

Istaknuo je da su dosadašnji podaci bili prilično oskudni i da su oni koji postoje kontradiktorni. “Jedina dobra stvar je da, čini se, imunitet nastao cijepljenjem učinkovito štiti i od ovog soja virusa. Svakako treba biti jako pažljiv u svjetlu službene informacije da se Kent soj pojavio i u našoj zemlji”, kaže prof. Janković za Kurir.

