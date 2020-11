SUSJEDI OTKRILI ŠTO JE NAPADAČ (20) RADIO UOČI MASAKRA U BEČU: ‘Pomogao mi je nositi vrećice iz trgovine. Činio se sretnim’

Susjedi četverostrukog ubojice iz Beča Kujtima Fejzulaija šokirani su spoznajom da je pored njih do ponedjeljka uvečer živio terorist, iako neki od njih ističu kako je bio pristojan i spreman pomoći

Susjedi 20-godišnjeg Kujtima Fejzulaija, koji je u ponedjeljak u ubilačkom pohodu u Beču ubio četiri osobe, da bi ga na kraju likvidirala policija, za Mirror su progovorili o svojim posljednjim susretima s njim. Među stanarima zgrade u ulici Wagramer je i 68-godišnja Gordana Nikolić koja se sjeća da je nekoliko sati prije napada Fejzulai bio odjeven u crno. Kaže kako joj je zlo kad se sjeti da je živjela pored terorista, iako je on kobnog dana učinio dobro djelo.

“Smiješio se i čak mi pomogao nositi vrećice iz trgovine. Bilo je to oko dva popodne. Izašla sam iz lifta s vrećicama, a on je silazio niz stepenice. Potrčao je prema meni da mi pomogne. Rekla sam mu da mogu sama, ali je inzistirao da mi odnese vrećice do vrata stana. Činio se sretnim, nasmijanim. Malo smo razgovarali, sve je izgledalo normalno”, ispričala je Nikolić.

Viđen s još dvojicom

Drugi susjed dodaje kako je Fejzulai bio povučen i vrlo religiozan. Iz njegove bi se izjave dalo naslutiti kako je imao pomagače u napadu, iako je policija otkrila videosnimke iz kojih je zaključila kako je djelovao sam, kako piše Jutarnji. “Oko tri popodne toga dana vidio sam ga u blizini zgrade s dvojicom muškaraca s bradama, izgledali su religiozno”, rekao je susjed.

Okupljalište u susjednoj zgradi

Poput Nikolićeve, i drugi su stanari šokirani činjenicom što je u njihovoj zgradi do ponedjeljka živio terorist. “Spoznaja da je pored vas živjelo čudovište te ubije, rekao je jedan od susjeda, dok je njegova sustanarka Sylvia Nemeth opisala što se događalo u susjedstvu. “Strašno je to što je živio tako blizu svih nas. Sve do nedavno sam svaki dan viđala ljude odjevene u islamsku odjeću kako se okupljaju u jednoj sobi u zgradi nasuprot naše. Ne znam je li Fejzulai tamo išao, ali ti susreti su se počeli održavati prije godinu dana, ali zadnjih tjedana ih nisam vidjela”, ispričala je.

