SUPERTAJNI PROJEKT PENTAGONA: ‘Proučavaju najotpornija stvorenja na Zemlji kako bi usporili biološko vrijeme na bojištu’

Usporavanjem organizma DARPA želi produljiti vrijeme u kojem postoje šanse za preživljavanje ranjenika prije no što bude u prilici primiti medicinski tretman

Pentagon se nada iskoristiti nevjerojatne tehnike preživljavanja nekih od najotpornijih stvorenja kako bi “usporio biološko vrijeme” na bojištu, piše Daily Mail.

Prve minute su najkritičnije

Novi program DARPA-e, pod nazivom Biostaza, za cilj ima razviti načine pomoću kojih bi se moglo ‘kupiti’ dodatno vrijeme za ranjene vojnike između trenutka ranjavanja i prvog medicinskog tretmana. Ovo vrijeme, poznato i kao ‘zlatni sat’, je kritično za preživljavanje, no u stvarnosti je često kraće od 60 minuta. Programom Biostaza DARPA se nada usporiti biokemijske procese u živim stanicama, kako bi se produžilo vrijeme prije kolapsa sustava. Osnova ideje je ‘uspori život kako bi spasio život’.

U prirodi neki organizmi mogu koristiti proteine kako bi kontrolirali stanične funkcije te na taj način postigli upravo to. Tako dugoživci, ili vodeni medvjedići, mogu ući u stanje znano kao kriptobioza kako bi preživjeli ekstremne uvjete u okolišu, od zamrzavanja ili gotovo potpune dehidracije, pa do ekstremne radijacije. Iako možda na prvi pogled može djelovati da su kod dugoživca u kriptobiozi svi metabolički procesi prestali, stvorenje je i dalje živo.



Cilj – usporiti reakcije u stanicama

“Na molekularnom nivou, život je serija neprestanih biokemijskih reakcija, a definirajuća karakteristika tih reakcija je da im je potreban katalizator kako bi se uopće dogodile”, kaže Tristan McClure-Begley, upravitelj programa Biostaze. “Unutar stanice, ti katalizatori dolaze u obliku proteina i velikih molekularnih strojeva koji pretvaraju kemijsku i kinetičku energiju u biološki proces. Naš je cilj kontrolirati te molekularne strojeve kako bi ih naveli da svi ujednačeno uspore s radom, tako da možemo lako usporiti kompletni sustav te ukloniti štetne posljedice kada se intervencija preokrene.”

Program trenutno tek traži prijedloge kako bi se usporili biokemijski procesi. To se može odnositi na antitijela, ili holističke tretmane, u početku samo za određene stanice i tkiva. No na kraju plan je to prenijeti na cijeli organizam.

Kako bi bila uspješna, metoda mora usporiti sve mjerljive biološke funkcije bez da prouzroči previše štete kada se sustav vrati na normalnu brzinu. “Naši tretmani moraju biti u stanju pogoditi svaki stanični proces skoro pa istom brzinom, i s istom jačinom i učinkovitosti”, rekao je McClure-Begley. “Ne možemo fokusirati tretmane na prekidanje samo jedne podgrupe znanih kritičkih procesa”, dodaje.

Inspiraciju traže u prirodi

Na temelju procesa viđenih u prirodi, stručnjaci kažu kako bi bilo moguće primijeniti slične tehnike i na vojnike kako bi im se poboljšale šanse za preživljavanje. Poput vodenih medvjedića, i šumske žabe isto tako mogu preživjeti u teškim uvjetima, pa čak i to da budu zaleđene danima. Unatoč velikim razlikama između ove dvije životinje, obje su u stanju selektivno stabilizirati ‘mašineriju’ koja im se nalazi u stanicama.

“Priroda je izvor inspiracije”, dodao je McClure-Begley. No ova je ideja za sada u ranim stadijima, te DARPA planira vršiti daljnja istraživanja sljedećih pet godina. Na kraju bi se slične tehnike mogle koristiti za produljenje roka trajanja krvi, bioloških reagenata i lijekova.