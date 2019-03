SUMNJIVA SMRT KRUNSKE SVJEDOKINJE PROTIV BERLUSCONIJA: Bivša ‘bunga-bunga’ djevojka umrla u agoniji, krvi pune radioaktivnih tvari

Nakon zagonetne smrti Imane Fadil, koja se javno usudila govoriti o Berlsuconijevim bunga-bunga zabavama, postavlja pitanje jesu li sve tajne otišle s njome u grob ili će će istraga njezine smrti izazvati novi skandal koji bi ovoga puta mogao zapečatiti karijeru Silvija Berlusconija

Je li bivša Berlusconijeva “bunga bunga” djevojka, ali i krunska svjedokinja protiv njega, 34-godišnja Imane Fadil, otrovana i ubijena da bi bila ušutkana – pitanje je koje postavlja Daily Mail nakon što je ta bivša marokanska manekenka 1. ožujka preminula u bolnici pod nejasnim okolnostima i nakon jednomjesečne agonije.

Prije pada u komu svome je bratu te odvjetniku rekla kako vjeruje da je otrovana. Sumnju oko njezine smrti potpiruje i izjava glavnog milanskog istražitelja da liječnici nisu uspjeli u potpunosti identificirati patološki uzrok njezine smrti, a talijanski mediji javljaju kako toksikološki nalaz pokazuje da je Fadil umrla zbog ubojite “mješavine radioaktivnih tvari”. Nalazi su pokazali da je Fadil imala u organizmu smrtonosne doze otrovnih metala kadmija i antimona, tvari koje se inače koriste u baterijama i nuklearnim reaktorima. Transfuzija nije pomogla da se koncentracija tih tvari u Marokankinoj krvi dovoljno razrijedi pa je preminula. Zbog svega toga, milanski je tužitelj otvorio istragu o smrti Imane Fadil.

ZAGONETNA SMRT MAROKANSKE MANEKENKE: Bila je redovita gošća na Berlusconijevim zabavama

‘Uvijek je šteta kad mlada osoba umre’

Imane Fadil na suđenju pritiv Berlusconija javno je svjedočila o raskalašenim, tzv. bunga-bunga zabavama ondašnjeg talijanskog premijera i medijskog magnata, danas 82-godišnjeg Silvija Berlsuconija. Na temelju njezinog iskaza sud u Milanu je 2013. godine osudio Berlusconija na sedam godina zatvora zbog seksa s maloljetnom prostitutkom. Berlusconi je čitavo vrijeme odbacivao optužbe, a za samu Fadil je tvrdio da je nikada nije upoznao niti s njom razgovarao. Berlusconi se, dakako, žalio na presudu, a tijekom žalbenog postupka sud ga je 2015. godine oslobodio krivnje uz obrazloženje da nije znao da je prostitutka bila maloljetna.

Riječ je o Fadilinoj zemljakinji Karimi el Mahrug poznatijoj pod nadimkom “Rubi, kradljivica srca”. Berlusconi je bio optužen da joj je od veljače do svibnja 2010. plaćao za seks, u vrijeme kada je imala 17 godina.

Na tom je suđenju danas pokojna Fadil jedina opisala zloglasne bunga-bunga zabave u podrumu Berlusconijeve luskuzne vile u Milanu. Fadil je tvrdila da joj je za sudjelovanje na tim zabavama bilo plaćeno oko 2000 eura, a unatoč tomu što policija posjeduje snimku iz 2010. na kojoj se čuje kako Berlusconijeva suradnica dogovara njezin angažman na partyju, Berlusconi je tvrdio da nikada nije čuo za nju.

Čuvši za njezinu smrt, Berlusconi je tek izjavio: “Uvijek je šteta kad mlada osoba umre” te ponovio da su njezine optužbe protiv njega “izmišljene i apsurdne”.

‘Od sedam godina do nule – kako je to moguće?’

U svome zadnjem intervjuu prije smrti, Fadil je kazala kako je “za razliku od drugih (djevojaka) uvijek govorila istinu o Berlusconijevim zabavama”. A kada je čula da je 2015. sud poništio presudu protiv njega, razočarano se zapitala: “Od sedam godina do nule – kako je to moguće?”

Berlusconi je u međuvremenu doživio i političku rehabilitaciju. Nakon seks-skandala s maloljetnom prostitutkom 2011. godine bio je prisiljen odstupiti s mjesta premijera, a dvije godine kasnije, zbog presude za utaju poreza bio je izbačen i iz talijanskog parlamenta. No, lani u svibnju ukinuta mu je zabrana bavljenja politikom pa je početkom ove godine najavio svoju kandidaturu na izborima za Europski parlament u svibnju. S presađenom kosom, zategnutim licem i 49 godina mlađom partnericom, bivšom trgovkinjom Francesom Pascale, Brlsuconi ponovno cilja na srca talijanskih birača, piše Daily Mail.

No, istodobno započinje i istraga zagonetne smrti Imane Fadil, a tužitelji istražuju i sumnje da je Berlusconi između 2011. i 2015. potrošio oko 9 milijuna eura potkupljujući svjedoke i kupujući njihovu šutnju. Spominje se da su na njegovim zabavama sudjelovale čak 32 mlade žene – od prostitutki, mankeneki i striptizeta se do nekih TV-zvijezda. On, naravno, sve to poriče.

STARI LISAC TALIJANSKE POLITIKE U POHODU NA BRUXELLES: Hoće li Berlusconi sa sobom dovesti i bunga-bunga tulume?

‘Nikada je nisam ni prstom taknuo’

Karimi El Mahroug, imigrantica i prostitutka, koja je tada imala 17 godina, navodno je sudjelovala na Berlsuconijevoj bunga-bunga zabavi na Valentinovo 2010. godine. Sumnja se da ju je Berlsuconiju dovela njegova bivša osobna zubarka i prijateljica Nicole Minetti, kasnije osuđena na pet godina zatvora (u međuvremenu preinačenih na tri) zbog podvođenja djevojaka.

El Mahroug ubrzo je postala redovita sudionica zabava u Berlusconijevoj vili Arcorea u Milanu. Za njihov odnos doznalo se kada ju je policija privela zbog neke krađe. Tada je stigao poziv iz Berlusconijevog ureda i do policije je zatraženo da pusti djevojku jer je, navodno, rođakinja egipatskog predsjednika.

El Mahroug je kasnije priznala da je od Berlusconija dobila oko 7000 eura, ali je ustrajno nijekala da joj je on tim novcem plaćao seks. Do kraja mu je ostala odana, a u jednom je intervjuu izjavila da je Berlusconi “prvi muškarac koji ju nije pokušao odvući u krevet”. On se pak hvalio da joj je novac davao jer ju je na taj način želio spasiti od života ulične prostitutke.

“Nikada nisam Ruby ni prstom taknuo”, branio se Berlusconi. “Da biste dokazali da je bilo seksa, trebate imati neku fotografiju, videosnimku ili bar nekog vjerodostojnog svjedoka. Ali ničega od tog nema, sve je izmišljeno”, dodao je.

‘To nisu bile orgije nego burleske’

No, svjedočenja Imane Fadil o bunga-bunga zabavama nisu nimalo čedni. Na jednoj je zabavi glamurozna manekenka Marystelle Polanco iz Dominikanske Republike navodno plesala s maskom Baracka Obame na licu, dok je druga djevojka, odjevena kao nogometaš Ronaldinho, izvela striptiz. Fadil je kazala kako su dvije djevojke bile odjevene kao časne sestre, a potom su se skinule ostavši samo u donjem rublju.

Model Ambra Battilana 2010. godine poslana je na jednu od Berlusconijevih zabava. Tada je imala 18 godina i bila je finalistica izbora za Miss Italije. Ona je proturječila Berlusconijevim tvrdnjama da su zabave u njegovoj vili u stvari bile “elegantne večere”. Opisala je da je Berlusconi djevojkama ljubio gole grudi dok su mu one milovale genitalije.

On je, pak, na suđenju u Milanu 2012. godine sve te tvrdnje odbacio rekavši da te zabave nisu bile orgije nego burleske.

NEKAD BUNGA-BUNGA I MALOLJETNE PROSTITUTKE, A DANAS MAZI JANJCE: Silvio Berlusconi kakvog još u životu niste vidjeli

Je li tajna otišla s Imane Fadil u grob?

Osim zabava u svojoj milanskoj vili, Berlusconi je održavao i zabave na svome imanju kod Rima. Iako je tvrdio da su se ondje okupljali političari na večerama, prostitutka Patrizia D’Addario koja je bila na tim zabavama tvrdi da je ondje bio “harem pun prekrasnih žena”. Ona je priznala da je provela noć s Berlusconijem te da joj je on zauzvrat obećao pomoć oko izgradnje hotela. Na sudu se Berlusconi branio tvrdeći da i nju nikada u životu nije vidio.

Ono što tužiteljstvo istražuje kao potkupljivanje svjedoka, Berlusconijevi odvjetnici tumače drugačije tvrdeći da on velikodušno financijski pomaže djevojkama “jer su im životi uništeni na ovom suđenju”.

“Njihova jedina krivnja je što su prihvatile poziv na večeru kod mene”, kazao je Berlusconi.

Daily Mail piše kako se nakon smrti Imane Fadil, koja se javno usudila govoriti o Berlsuconijevim zabavama te o tome navodno počela pisati i knjigu, postavlja pitanje jesu li sve tajne otišle s njom u grob. Ili će sumnjive okolnosti njezine smrti izazvati novi skandal, koji bi ovoga puta zauvijek mogao zapečatiti Berlusconijevu karijeru.