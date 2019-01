SUMNJA SE DA JE MUŠKARAC U ŠVEDSKOJ ZARAŽEN EBOLOM: Izoliran je, klinika u kojoj je bio zatvorena, a osoblje izolirano

Pokazuje simptome, a rezultati testova očekuju se u petak navečer

Muškarac za kojeg se sumnja da se zarazio ebolom nakon posjeta Burundiju izoliran je i testiran u švedskoj sveučilišnoj bolnici Uppsala, objavile su mjesne vlasti u petak.

Uprava bolnice rekla je da je mladi muškarac bio u Burundiju oko tri tjedna te da pokazuje klasične simptome hemoragijske groznice, uključujući povraćanje krvi. Rezultati testova očekuju se u petak navečer.

Može potrajati i do tri tjedna dok ne izbiju simptomi zaraznog i često smrtonosnog virusa. U Burundi nije izbila epidemija ebole, no on graniči s Demokratskom Republikom Kongom, koja se gotovo šest mjeseci bori s epidemijom.

Od 585 ljudi umrlo ih je 356

Od 585 ljudi za koje se zna da su zaraženi ebolom, umrlo je 356. Epidemija u nemirnom dijelu Konga druga je po težini ikada, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.

Najveća epidemija bila je 2013-2016 u zapadnoj Africi gdje je potvrđeno više od 28.000 slučajeva.

Klinika za hitne slučajeve u gradu Enkopingu gdje je pacijent najprije primljen, zatvorena je, a osoblje s kojim je bio u kontaktu nalazi se pod nadzorom.