SUMNJA NA KORONAVIRUS U GRAZU: Dvije žene završile u bolnici; ‘Svi smo dobro pripremljeni na tu opciju’

Simptomi su sumnjivi, a radi li se o koronavirusu znat će se nakon testiranja

Dvije pacijentice sa sumnjivim simptoma nalaze se u bolnici na promatraju u Grazu, a sumnja se na koronavirus, javlja Kleine Zeitung. Državna medicinska uprava Austrije potvrdila je da se dvije pacijentice liječe u Grazu.

Jedna od pacijentica je iz Azije, a obje su izolirane te se nalaze u jednokrevetnim sobama. Kontakti s drugim ljudima su im strogo ograničeni.

‘Svi smo pripremljeni za tu opciju’

Austrijski liječnik Isle Gross objasnio je kako je trenutno vrhunac vala gripe pa se povećava broj slučajeva za koje se sumnja da se radi od koronavirusu. Poručuje kako očekuje jedan ili dva ovakva slučaja dnevno.

Uz simptome bolesti, pacijenti moraju imati vezu i s putovanjem u Kinu kako bi se smatrali sumnjivim slučajem, a navodno je to slučaj i s ovim pacijenticama. Rezultat vriloških ispitavanja očekuje se najkasnije do sutra, a do tada će pojačane mjere sigurnosti ostati na snazi. Spomenute se mjere, kažu liječnici, poduzimaju za svaku zaraznu bolest u bolnici.

“Svi su također dobro pripremljeni za tu opciju”, rekao je Gross o mogućnosti da su obje ili jedna od pacijentica zaista zaražene koronavirusom. Bio bi to prvi takav slučaj u Austriji.