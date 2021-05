SUKOB IZRAELA I HAMASA PRELIO SE NA BIH: Jedna polovica zemlje iskazala potporu Palestincima, a druga stala na stranu židovske države

Sukob Izraela i Hamasa koji je eskalirao ovog tjedna preslikao se na simboličkoj razini i na Bosnu i Hercegovinu jer je polovica te zemlje iskazala potporu Palestincima, dok je druga polovica stala na stranu židovske države.

Svojevrsni “rat” simbolima počeo je 10. svibnja, kada je pročelje znamenite sarajevske Vijećnice osvijetljeno bojama palestinske zastave. Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić tada je na Twitteru poslala poruku kako je gradska uprava to učinila iskazujući svoju solidarnost s nevinim žrtvama i njihovim obiteljima.

Nakon toga nepoznate su osobe izvjesile zastavu Palestine i na Starom mostu u Mostaru i to nakon što je gradonačelnik Mario Kordić navodno odbio zahtjev da se i taj most osvijetli bojama palestinske zastave, po ugledu na gestu iz Sarajeva.

Nije poznato tko je tražio da se Stari most osvijetli kao ni to tko je postavio palestinsku zastavu, no ulje na vatru dolila je još jedna objava na Twitteru sa snimkom osobe, koja se predstavila kao “Hercegovka Klo”, koja je, uz službeni pano vlade Zapadnohercegovačke županije, postavila zastavice Izraela i Herceg-Bosne uz poruku kako se moli za mir u Jeruzalemu.

