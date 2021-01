SUKOB DVA NAJBOGATIJA ČOVJEKA NA SVIJETU: ‘Postoji opasnost od sudara flote Starlinka sa Kuiperovim satelitima’

Tvrtke SpaceX i Amazon koje vode dvojica najbogatijih ljudi na svijetu, Elon Reeve Musk i Jeff Bezos u sukobu su oko vlastitih projekata satelitskog interneta te smatraju da suparnička tvrtka nastoji ugušiti konkurenciju

Tvrtke SpaceX i Amazon koje vode dvojica najbogatijih ljudi na svijetu, Elon Reeve Musk i Jeff Bezos, prepucavaju se oko suparničkih projekata satelitskog interneta, međusobno se optužujući za “gušenje konkurencije”, javljaju u srijedu mediji. Musk, izvršni direktor SpaceX-a, “težak” 209 milijardi američkih dolara prošle je godine skinuo Bezosa, čija se neto vrijednost procjenjuje na 192 milijarde dolara, s trona najbogatijeg čovjeka na svijetu. No, za usporedbu, i tako “osiromašeni” Bezos je 2020. imao veći BDP od više od polovice zemalja u svijetu, prema podacima Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Poznati su i inače kao ne baš najbolji prijatelji, a novu je otrovnu strelicu u utorak odapeo Bezos priopćenjem da je Muskova tvrtka SpaceX prilikom razvijanja projekta Starlink izvršila promjene koje bi mogle rezultirati “stvaranjem opasnijeg okoliša za sudare u svemiru” te da bi uvedene promjene također mogle povećati radijske smetnje.

Postavljanje tisuća satelita

Sateliti niske zemaljske orbite (LEO) za širokopojasni pristup internetu pokazuju znakove velikog potencijala. Ti pothvati u niskoj zemljinoj orbiti mogu potencijalno dramatično pomaknuti tržište širokopojasnog interneta i uštedjeti potrošačima desetke milijardi dolara, ocjenjuju stručnjaci.

“Očito je u interesu SpaceX-a gušenje konkurencije u samom začetku, no to zasigurno nije u interesu javnosti”, rekao je Bezos. Musk nije oklijevao odgovoriti mu i “bocnuti” ga na račun sporosti njegove tvrtke u odgovoru na tehnološki izazov suparnika. “Nije u interesu javnosti da se Starlink koči zbog satelitskog sustava Amazona koji je, u najboljem slučaju, godinama udaljen od realizacije”, tvitao je Musk.

Starlink je golemo sazviježđe internetskih satelita, a SpaceX ih je lansirao već više od 900. Muskova tvrtka ima dozvolu američkih saveznih vlasti za lansiranje tisuće satelita, no sada od Saveznog povjerenstva za komunikacije (FCC) nastoji ishoditi dozvolu da nekoliko tisuća satelita postavi u nižu zemaljsku orbitu.

Amazon je već osigurao dozvolu FCC-a za postavljanje satelita u orbitu na oko 590 kilometara od površine Zemlje, no do sada nije lansirao niti jedan satelit. SpaceX bi, u slučaju da FCC odobri izmjene u postojećoj dozvoli, u orbitu postavio skoro 3000 satelita. Sateliti bi orbitirali na visini od 540 do 570 kilometara od površine Zemlje te bi, kako jadikuje Amazon, prouzročili ometanje signala za njegove satelite iz projekta Kuiper.

MUSKOV STARLINK UBRZAT ĆE 5G I U HRVATSKOJ: Zbog cijene ova alternativa zemaljskim telekomima neće biti za svakog

Opasnost od sudara

Također, ističe Amazon u pismu FCC-u, postoji opasnost od sudara satelita uz flote Starlinka sa Kuiperovim satelitima. Direktor programa SpaceX-a za satelite David Goldman odbacio je te primjedbe i u pismu FCC-u istaknuo da njihov konkurent “ignorira većinu modifikacija” koje je SpaceX predložio te da Bezos u svojim optužbama bira samo ono što mu odgovara, a ostalo prešućuje. Goldman ističe da tvrdnje Amazona “navode na pogrešan zaključak” te da im je jedini cilj “osujetiti” konkurenciju.

Prema nekim procjenama oko Zemlje kruži oko 6000 satelita, a do 2028. broj bi se mogao popeti na njih 15 tisuća. Svemirski otpad, što većina ovih satelita jest, putuje nevjerojatno velikom brzinom većom od 22.300 km/h, pa može nanijeti značajnu štetu bilo kojem predmetu u koji udari. SpaceX tvrdi da su njihovi sateliti napravljeni na način da za nekoliko godina izgore u atmosferi.