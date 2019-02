SUĐENJE NOTORNOM EL CHAPU NEPOVRATNO JE PROMIJENILO MAFIJU: Zakon šutnje više nije problem za sve one koji žele izdati bossove

U svakoj kriminalnoj organizaciji, od Napulja pa do Sinaloa kartela, omerta, zakon šutnje, ključan je da održi posao i infrastrukturu organizacije netaknutu. To je ujedno i standard prema kojemu se mjeri pouzdanost i čast suradnika

Suđenje zloglasnom narko bossu Sinoloa kartela Joaquínu Guzmánu poznatom i kao El Chapo nepovratno je promijenilo kriminalne organizacije diljem svijeta, navodi Robert Saviano, novinar koji desetljećima prati organizirani kriminal i mafiju i autor ‘Gomorre’, u svom tekstu za New York Times.

Novi odnos prema svjedocima

On smatra kako je to suđenje revolucionariziralo odnos kriminalnih skupina i doušnika.

Naime, na suđenju El Chapu svjedočilo je 56 svjedoka u tri mjeseca dugom suđenju koji su otkrili kako je El Chapo živio, ali i kako je činio svoje zločine. Detalji kao što je prisluškivanje mobitela koje je Guzman dao svojim ljudima i ljubavnicama kako bi ih špijunirao ili pak detalji ubojstva kada je čovjeka iz suparničkog kartela dao pokopati živog ili pak 100 milijuna dolara mita koje njegova desna ruka predala bivšem meksičkom predsjedniku Enrique Peña Nieto otkrili su upravo doušnici na suđenju prvom čovjeku Sinaloa kartela.

Zakon šutnje

Kako navodi Saviano, on je proveo godine pišući o organiziranom kriminalu u Italiji i diljem svijeta, posebice Meksiku, i jedno od pravila koje je bilo jasno je da su doušnici izdajice kojima se ne oprašta.

U svakoj kriminalnoj organizaciji, od Napulja pa do Sinaloa kartela, omerta, zakon šutnje, ključan je da održi posao i infrastrukturu organizacije netaknutu. Isto tako, to je standard prema kojemu se mjeri pouzdanost i čast suradnika.

Kažnjivo smrću

“Nitko ne može zamisliti da dobije poštovanje kriminalaca tako da cinkara. Izdaja je uvijek bila kažnjiva smrću – doušnika i njegove obitelji”, napominje Saviano.

Salvatore Toto Riina, vođa Casa Noste u Siciliji, u potezu koji je postao zloglasan naredio je ubojstvo doušnika i njihovih potomaka sve do sedme generacije. Njegov najgnjusniji čin je bilo ubojstvo Giuseppea Di Mattea 1996. godine. Naime, njega su oteli kada je imao 12 godina, držali su ga u zatočeništvu 18 mjeseci nakon čega su zadavili i bacili u kiselinu i to samo zato što je njegov otac postao doušnik i otkrio policiji infomacije o ubojstvu suca.

Ubojstvo člana obitelji doušnika ima dvostruku funkciju: kaznu za izdajicu i poruku za sve one koji odluče izdati. Ta taktika je popularna i među narkokartelima. Poznat je primjer kada je otet otac blizanaca Margarita i Pedra Floresa, visoko pozicioniranih u Sinoaloa kartelu i to jer su oni odlučili surađivati s američkim vlastima. Tijelo njihova oca nikada nije bilo pronađeno, ali poruka ostavljena na mjestu otmice potvrđivala je kako je on otet jer su njegovi sinovi bili doušnici.

Suđenje koje je promijenilo sve

U slučaju da rođak mafijaškog šefa, čak i ako je u dalekom srodstvu postane doušnik, to ostavlja neizbrisiv trag na reputaciji mafijaškog šefa, koja je dovoljna da uništi njegovu karijeru i donese sramotu obitelji.

Međutim, suđenje El Chapu poslao je snažnu poruku: članovi kriminalne organizacije sada mogu surađivati s vlastima bez da budu za to kažnjeni oni ili članovi njihove obitelji.

Dva ključna svjedoka na sučenju su bili Jesús Zambada García i Vicente Zambada Niebla, brat i sin Ismaela Zambade Garcíe poznat i kao El Mayo, bivšeg poslovnog partnera El Chapa. Naime, Sinoaloa kartel organiziran je tako da su na njegovom čelu dvojica narko bossova, međutim od uhićenja Joaquína Guzmána kriminalno carstvo vodi El Mayo. Usprkos tome što su njegov brat i sin surađivali s vlastima i otkrivali način na koji kartel funkcionira El Mayo nastavlja voditi kartel bez da se dogodilo išta njemu ili članovima njegove obitelji.

Znak ekstremne lojalnost

Kako je to moguće?

“Jednostavno: meksički narko bossovi shvatili su da suradnja njihovih ljudi s vlastima je legitiman izbor, jer ukoliko je dobro obavljeno neće uništiti organizaciju. Štoviše, suradnja s vlastima može pomoći u zaštiti interesa kartela i dati prednost jednom narkobossu nad drugim”, smatra Saviano. Poznati novinar smatra kako upravo ta strategija stoji iza suradnje članova El Mayove obitelji s američkim vlastima, te kako se svjedočenje Vincetea Zambade koji su mnogi vidjeli kao izdaju oca može biti ustvari čin iznimne lojalnosti prema El Mayju.

Saviano navodi kako njegovo istraživanje ga navodi da vjeruje kako je El Mayo bio upleten u uhićenje El Chapa. Ta teorija tvrdi kako je Zambada umoran od svojeg poslovnog partnera i pozornosti koja je bila na njemu izdao Guzmana i pobrinuo se da bude uhićen. U tom slučaju, svjedočenje njegova sina može biti promatrano kao dio plana koji je osmislio njegov otac.

Svjedočenje Vincentea Zambade je bilo ključno u suđenju i može biti upravo cijena koju će njegov otac platiti kako bi Guzman završio u američkom zatvoru, kilometrima daleko od kartela. Informacije koje je sin šefa kartela dao neće uništiti kartel, već mogu i koristiti Sinoloa kartelu.

Zajednička odluka

Nova taktika kartela mijenja fundamentalan zakon šutnje gdje do sada nisu postojale iznimke.

Jednostavno se ne može dopustiti da doušnici prođu nekažnjeno. Ili su kažnjeni ili nisu, no to znači da su se nepovratno promijenila pravila. Ukoliko najpoznatiji i najpoznatiji narko kartel počne opraštati doušnicima to znači gubitak kredibiliteta i kaos. Ako je sin šef kartela mogao postati doušnik i proći nekažnjeno, to govori kako se pravilo promijenilo.

Saviano navodi kako takva promjena pravila nikada nisu donesena od strane jednog šefa kriminalne organizacije, već je zajednički moraju donijeti vođe kriminalnih organizacija.

“Kroz nekoliko tjedana Vinceteu Zambadi bit će izrečena kazna koja će biti smanjena zbog njegova svjedočenja, njegov otac će imati potpuno kontrolu nad kartelom, dok će El Chapo provesti ostatak svojeg života u američkom zatvoru na veselje američkih tužitelja kojima je bio cilj da El Chapo bude doveden pred lice pravde”, navodi Saviano i dodaje: “Ironija je što najmoćniji vođe Sinoloa kartela koji nisu u zatvoru dijelili su isti cilj s njima”.