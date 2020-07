SUDAR PUTNIČKOG I TERETNOG VLAKA U BLIZINI PRAGA: Deseci ljudi su ozlijeđeni, prema nekim izvješćima poginuo je vlakovođa

Deseci ljudi ozlijeđeni su kada se putnički vlak sudario s teretnim blizu Praga u utorak navečer, objavili su lokalni mediji. Najmanje četvero ljudi prevezeno je u bolnicu s ozbiljnim ozljedama, objavila je agencija ČTK, citirajući spasilačke službe.

Neka izvješća govore o tome da je jedan od vlakovođa poginuo. Po prvim informacijama, putnički vlak sudario se s vlakom za poštanske usluge na stanici Česky Brod, 30 kilometara od Praga.

Željeznički promet morao je biti prekinut na toj vrlo frekventnoj liniji. Češki ministar prometa Karel Havlicek odmah je otišao na mjesto nesreće.

Another railway accident happened this evening on my local route to Prague. Local train hit a freight train. The train driver has passed away. RIP. pic.twitter.com/PXAQuKA2tK

— Bolt Railway Dog 🚂 (@B_railway_dog) July 14, 2020