Memoari princa Harryja na policama knjižara bit će dostupni za tri dana - ali bombastični detalji iz njegova privatnog života - već se znaju. Neki od njih, poput toga da je u Afganistanu tijekom vojne službe ubio 25-oricu talibana - izazvali su snažne reakcije, prenosi Direkt.hr

"Nije to statistika koja me ispunja ponosom, ali ne mogu reći ni da me posramljuje", napisao je Harry Komentar je, očekivano izazvao bijes Talibana, osobito dodatak da se "osjećao kao da uklanja šahovske figure", ali i bivših suboraca.

'0 tome se ne priča'

"Mogao si ubiti 100 tisuća ljudi, ali o tome se ne priča", komentira Harry Ben McBean, jedan od suboraca koji je služio s Harryem. Detalji objavljeni u knjizi su kršenje vojničkog kodeksa, a Harry je pretjerao.

"Dobar je čovjek, učinio je puno za našu zemlju ali sve to sada pada u drugi plan, obzirom da otkriva stalno neke nove detalje. Mora prestati. Mislim da je dobar, ali se opasno približio rubu", dodaje.

U knjizi koji je nazvao Spare, odnosno Rezerva, Harry žestoko proziva svoju obitelj. Opisuje tučnjavu s bratom, tvrdi kako kralj Charles zavidi Meghan na popularnosti, a kraljica Camila odaje informacije tabloidima. Puno piše i o svojoj majci.

'Osveta je ključ svega'

Kraljevska obitelj njegove navode nije ni komentirala. Ali jesu drugi Britanci.

"Osveta je ključ svega, i sam je rekao da želi da svima bude sve jasno. Nažalost, nije bilo nikoga da ga savjetuje da ga pita: 'Misliš da je to najpametnije?' On je sam odlučio da sve objavi", komentira Ken Wharfe, bivši zaposlenik u osiguranju kraljevske obitelji.