STVARNO SMO BLIZU CJEPIVA PROTIV COVIDA-19: Moderna i Pfizer ušli u treću fazu ispitivanja, žele ga distribuirati do kraja godine

Moderna i Pfizer, američke farmaceutske kompanije koje su dobile značajnu financijsku injekciju tamošnje administracije, priopćile su kako su ušle u fazu testiranja cjepiva protiv koronavirusa na 30.000 sudionika

Tvrtke Moderna Inc i Pfizer Inc objavile su u ponedjeljak da su ušle u treću fazu testiranja cjepiva za covid-19 na po 30 tisuća sudionika, koja bi mogla omogućiti dobivanje odobrenja od regulatornog tijela te raširenu uporabu do konca ove godine. Riječ je o prvim studijama kasne faze pokusa koje su dobile podršku od Trumpove administracije s ciljem ubrzavanja razvoja mjera suzbijanja novog koronavirusa, što je učvrstilo nade da će učinkovito cjepivo zaustaviti pandemiju.

Poticaji američke administracije

Oba kandidata za cjepivo oslanjaju se na novu tehnologiju koja omogućuje brži razvoj i proizvodnju nego tradicionalne metode proizvodnje cjepiva, ali nemaju dugo razdoblje praćenja. Takozvano mRNA cjepivo “uči” imunološki sustav prepoznati i neutralizirati koronavirus oponašanjem njegove površine.

Moderna je od američke vlade za razvoj cjepiva dobila gotovo milijardu dolara. Pfizer je s američkom vladom potpisao oko dvije milijarde dolara vrijedan sporazum o prodaji cjepiva za 50 milijuna ljudi, pokaže li se da je učinkovito. Trenutno se u različitim fazama razvoja nalazi više od 150 potencijalnih cjepiva za koronavirus, od čega se s dvadesetak već provode klinička ispitivanja na ljudima.

Milijarde doza na godinu

Ravnatelj američkog Nacionalnog zdravstvenog instituta (NIH) Francis Collins rekao je da bi Moderna, nakon i ako se cjepivo pokaže sigurnim i učinkovitim, mogla imati spremne desetke milijuna doza. Pfizer je priopćio da bi, ukoliko testiranje bude uspješno, mogao već u listopadu zatražiti odobrenje regulatora te do kraja godine isporučiti cjepiva za 50 milijuna pacijenata.

Pfizer planira do konca 2021. proizvesti oko 1,3 milijardi doza cjepiva, dok Moderna, po riječima izvršnog direktora Stephanea Bancela, cilja na proizvodnju 500 milijuna do jedne milijarde doza godišnje, počevši od 2021. Anthony Fauci, vodeći američki stručnjak za zarazne bolesti, kazao je kako su rezultati testiranja u Moderni mogući čak i prije studenoga.

