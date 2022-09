Tridesetogodišnja Imogen Brooke, studentica iz Southhamptona u Engleskoj, izvedena je pred tamošnji sud pod optužbom da je muškarca, kojeg je prethodno upoznala preko interneta, prisilila na seks. Kako piše Daily Mail, Brooke, koja je fizički puno krupnija i snažnija od ''žrtve'' popela se na njega ne želeći čuti njegova odbijanja. Na sudu je rečeno da je pritom bila ''jako pijana'' te da su joj njegovi vapaji da prestane ''ulazili na jedno, a izlazili na drugo uho''.

Nakon 15 minuta ''jahanja'' nesretnog muškarca, sišla je s njega, prevrnula se i zaspala ostavivši ga u nevjerici o onome što se netom prije dogodilo.

'Ti možda govoriš ne, ali tvoj k***c govori da'

''Povukla ga je prema sebi i rekla mu ''Ti možda govoriš ne, ali tvoj k***c govori da'. Popela se na njega i povukla mu bokserice prema dolje'', kazao je tijekom suđenja tužitelj Robert Bryan.

Pod teretom njezinih kilograma muškarac je bio nemoćan i preklinjao ju je da prestane.

''Mislio je da će biti dovoljno reći ne'', dodao je tužitelj.

Brooke poriče da je to bio seks bez pristanka,a slučaj se razlikuje od optužbe za silovanje. Prema britanskom zakonu, silovanje je kada osoba namjerno penetrira penisom u tuđu vaginu, anus ili usta, bez pristanka druge osobe. Porotnicima je rečeno kako je ''pogrešna predodžba'' da su žrtve seksualnih kaznenih djela uvijek žene.

'On je u krevetu jedino želio spavati'

Prema općoj definiciji, seksualni napad je čin fizičkog, psihičkog i emocionalnog zlostavljanja u obliku seksualnog čina, nanesenog nekome bez njegovog pristanka. Može uključivati ​​prisiljavanje ili manipulaciju nekoga da svjedoči ili sudjeluje u bilo kojem seksualnom činu.

Tužitelj Bryan rekao je sudu da je Brooke navela svoju žrtvu na seksualnu aktivnost na koju on nije pristao, dok je ona vjerovala da je pristao.

''U javnoj predodžbi, seksualni prijestupnik je muškarac, a žrtva seksualnog prijestupa je žena. To je pogrešno mišljenje. To su pogrešna gledišta. Ovaj sud u dogledno vrijeme može koristiti drugu riječ, ta riječ je stereotip. … Nakon nekoliko pića njih dvoje otišli su u krevet, gdje je on jedino želio spavati. Gospođica Brooke htjela je seks i vukla ga je za ruku, da bi ga na kraju povukla na leđa. On je u razgovoru s istražiteljima priznao da je imao erekciju, ali da je nije želio imati'', kazao je tužitelj na suđenju.