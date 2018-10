STUDENTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU PROTIV KOMŠIĆA: Novoizabrani član Predsjedništva je nepoželjan

Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je potvrdio kako kani ispuniti obećanje dano u predizbornoj kampanji o zatvaranju ureda hrvatskog člana državnog vrha

Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru Marko Džoić nazvao je novoizabranog člana BiH Predsjedništva Željka Komšića ‘personom non grata’ te je potvrdio kako je vodstvo Studentskoga zbora u utorak odbacilo njegovu ‘ponudu’ da im zajedno s kolegama iz istočnog dijela grada dodijeli ured koji je u Mostaru koristio odlazeći hrvatski član državnog vrha Dragan Čović.

‘On je persona non grata’

“Takve nas stvari ne zanimaju od nekoga tko se lažno predstavlja kao Hrvat, a napose kao predstavnik ovoga naroda. On je za nas persona non grata i naravno da ćemo odbiti ako bude i stigla takva ponuda”, rekao je za Hinu Džoić. On je potvrdio kako je tijekom dana održana sjednica vodstva Studentskog zbora Sveučilišta u Mostaru koje je jednoglasno odbacilo mogućnost da se susretnu s Komšićem jer ga smatraju nelegitimnim, nametnutim hrvatskim predstavnikom.

Džoić je pojasnio kako međutim još uvijek nisu službeno dobili bilo kakvu ponudu od samoga Komšića.

Predizborno obećanje

Novoizabrani član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić danas je potvrdio kako kani ispuniti obećanje dano u predizbornoj kampanji o zatvaranju ureda hrvatskog člana državnog vrha u Mostaru, što ga je tamo tijekom svog mandata otvorio Dragan Čović, a sredstva koja su izdvajana za održavanje tog zdanja bit će preusmjerena za financiranje potreba mostarskih studenata. U Komšićevoj izjavi, koja je u utorak dostavljena medijima iz središnjice njegove stranke Demokratska fronta (DF), stoji kako će on predložiti da se zgrada u kojoj je Čović otvorio ured ustupi na korištenje dvama sveučilištima koja djeluju na istočnoj i zapadnoj obali Neretve.