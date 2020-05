STRUČNJAKINJA OBJAŠNJAVA: Koliki točno rizik nose frizeri, mise, plaže… Događaj koji je kod nas dopušten među prvima visokorizičan

Sve nosi određeni rizik za širenje koronavirusa, samo je pitanje koliki

Ništa oko epidemioloških mjera nije crno-bijelo, pa tako ni popuštanje mjera. Kako bi to ilustrirao, još na početku epidemije u Hrvatskoj, poznati hrvatski epidemiolog opisao je dva ekstremna scenarija – jedan u kojem se poduzimaju nikakve mjere i virus se nekontrolirano širi, i drugi u kojem se populaciji nameću stroge mjere i karantena daleko rigoroznija od ove koja uvedena te je potom pobrojao dobre i loše strane oba scenarija.

RUDAN: BIRAMO IZMEĐU DVA EKSTREMNA SCENARIJA: ‘Hrvatska bi mogla postati svjetski prvak u borbi s koronom ako primijeni ove mjere’

Sve nosi rizik, ali život se mora nastaviti

Kako su rigorozne mjere neodržive, osobito na dulje vrijeme, sve države koje su ih uvele počele su ih i otpuštati. No ostaje pitanje kojim redoslijedom jer svaki kontakt za sobom nosi određeni rizik. Bussines Insider zato je u suradnji s dr. Susan Hassig, epidemiologinjim sa sveučilišta u New Orleansu poreda najriskantnije aktivnosti do onih koje su relativno sigurnija.

Zanimljivo, ova epidemiologinja mise svrstava kao događaje visokog rizika, a u Hrvatskoj su dopuštene od 2. svibnja – između prve i druge faze popuštanja mjera.

Velik rizik: Velika obiteljska i prijateljska druženja

Okupljanje prijatelja i obitelji koji ne žive s vama u domaćinstvu nose veliki rizik, ističe dr. Hassig. “Ako ne živite s njima, postoji potencijalna opasnost“, kaže i pojašnjava kako je malo vjerojatno da će u takvom okruženju ljudi pridžavati mjera socijalne distance ili nositi maske pa će se virusi koje eventualno nosi asimptomatski zaraženi lako širiti.

„Ako se odlučite na takvo okupljanje svakako uzmite u obzir dob i eventualne druge bolesti ljudi. Također, uzmite u obzir i s kime sve oni dolaze u kontakt. Jesu li uglavnom doma ili svaki dan posjećuju nekoga drugoga?“, savjetuje dr. Hassig. „Ne dolazite u kontakt samo sa svojim prijateljima i obitelji nego i sa svima s kojima oni provode vrijeme“, ilustrira.

Velik rizik: Barovi

„Barovima se ne bi smjelo dopustiti otvaranje“, kategorična je dr. Hassig. Prema samoj prirodi druženja na takvim mjestima, koje uključuje gužvu te činjenice da je nemoguće nositi masku dok piješ, oni su mjesto visokog rizika, pojašnjava. Naravno, tu je i alkohol, koji umanjuje mogućnost trezvenog razmišljanja i ispravnih odluka.

Velik rizik: Bogoslužja

Rituali poput rukovanja i pričesti, velik broj ljudi i nesrazmjerno visoki broj starijih ljudi bogomolje čini idealnim mjestom za širenje virusa, Rizik bi se mogao smanjiti drastičnim ograničavanjem broja ljudi i dokidanjem svih obreda koji uključuju rukovanje, pijenje, jedenje i druge fizičke kontakte.

Visoki rizik: Kina i sportski događaj

Osim mnoštva ljudi, koji inače ne bi dolazili u kontak, dodatni faktor rizika su gužve na ulasku i izlasku. Čak i ako publika može ući i izaći poštujući socijalnu distancu, što bi bilo prilično komplicirano i znatno dugotrajnije, uvijek postoji rizik zarate tijekom samog događaja.

Srednji do visoki rizik: Teretane

Oni koji vježbaju u teretani obvezno bi morali nositi maske. Oprema bi se morala dezinficirati prije i poslije svakog korisnika, a socijalna distanca bi se morala provoditi rigorozno.

Srednji rizik: Restorani (u zatvorenom prostoru)

Ručak i večera u restoranu je opasna zbog strujanja zraka i zato što su ljudi okupljeni na jednom mjestu tijekom duljeg vremena. Dr. Hassig savjetuje kako bi se uz veći razmak trebale uvesti maske, koje bi se nosile dok se ne posluži hrana, te jednokratne jelovnike.

Srednji rizik: Frizerski i pedikerskl saloni

Dr. Hassig ističe kako su saloni predstavljaju srednji rizik. Kako bi se smanjio, važno je korištenje jednokratnih zaštitnih maski kako bi se spriječilo širenje aerosola, ali potaknulo klijente i djelatnike da ne diraju lice,

Srednji rizik: Druženje malog broja prijatelja

Dr. Hassig ističe kako sve što treba uzeti u obzir kod velikih druženja treba razmotriti i kod manjih, no osim drastično manjeg rizika zbog manjeg broja ljudi, važan povoljan faktor je i zemljopisna udaljenost – kod ovakvih druženja manje je vjerojatno da ćete sresti nekoga iz drugog kraja države,

Mali do srednji rizik: Plaže

S jedne strane, na plažama je uglavnom lako održavati propisanu udaljenost. No s druge strane, velika većina plaža ima više pritustupa pa je teško ograničiti kontrolirati broj ljudi.

Mali rizik: Ručak ili piće na terasi

Dokle god su stolovi pravilno razmakuti, ručak ili piće na terasi predstavljaju mali rizik, prije svega jer otvoreni prostor znači da zrak može slobodno kružiti. Ipak, dr. Hassig i tu upozarava da je osobit oprez potreban kod baratanja predmetima koje mnogi diraju, poput jelovnika i posuda sa začinima.

Mali rizik: Boravak vani

Planinarenje, trčanje, bicikliranje sve su prilično sigurne aktivnosti. Naravno i tu bi se trebala poštivati socijalna distanca, no dr. Hassig ističe kako se ne trebate previše brinuti ako nakratko prođete pored nekoga u parku, jer kaže da to predstavlja daleko manji rizik nego da pored nekoda stojite 15 minuta ili dulje.

Mali rizik: Kupnja

Iako bi na prvi pogled predstavljala velik rizk, nekoliko povoljnih faktora čini kupnju relativno sigurnom. Obzirom na to da se obavlja i tijekom najstrožih mjera, ljudi uglavnom poštuju propisane mjere distance i nošenje maske. Drugi faktor je vrijeme – svi eventualni kontakti unutar trgovine su kratkotrajni. Zato, kao najveći rizik ističe blagajne, što zbog djelatnika za kasom, što zbog reda. Također, ističe kako bi se trebala posebna pozornost posvetiti artiklima koje svi dijele, poput kolica ili košarica.

Mali rizik: Diranje pošte ili namirnica

Dr. Hassig ističe kako ona sama ne dezinficira namirnice koje kupi, a onima koji su zabrinuti, savjetuje da trajne artikle jednostavno ostave da stoje nekoliko dana prije nego ih raspakiraju.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.