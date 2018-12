STRUČNJAKINJA ANALIZIRALA TRUMPA I DOŠLA DO PORAZNOG REZULTATA: Posjeduje moralnost kakva se preraste do pete godine

Psihijatrica sa Sveučilišta Yale ponudila teoriju zašto pobornici američkog predsjednika Donalda Trumpa čvrsto podržavaju čovjeku koji im je u više navrata lagao, izdao ih i obespravio ih

Psihijatrica sa Sveučilišta Yale, Bandy X. Lee, u intervjuu za Raw Story ponudila je svoju teoriju zašto pobornici američkog predsjednika Donalda Trumpa pokazuju tako ekstremnu i čvrstu podršku čovjeku koji im je u više navrata lagao, izdao ih i obespravio ih, piše portal WokeSloth.

Kao prvo, Trump komunicira sa svojom bazom na čisto emocionalnoj razini.

“Ta veličanstvena svemoć koju pokazuje čini se osobito privlačna njegovim emocionalno potrebiti sljedbenicima. Bez obzira što kaže svijet, on se bori protiv kritike, nastavlja lagati u licu istine, i iznad svega je još uvijek predsjednik.

Ono što je bitno je da pobjeđuje, a ne je li iskren ili pridržava li se zakona. To se može čini zbunjujuće za nas ostale, ali kada vas svaladaju osjećaji nemoći, taj tip karikaturne, pretjerane sile često je važniji nego stvarna sposobnost. To je primitivnija moralnost, kako je nazivamo, “moći naspram ispravnog”, koju u normalnom razvoju prerastete do pete godine”, pojašnjava Bandy.

Snagatorski tip osobnosti

Psihijatrica je objasnila da “snagatorski tipovi” osobnosti, kakvu posjeduje Trump, privlače one koji su obespravljeni ili normalne ljude koji su pod stresom, posebno za vrijeme društveno-ekonomskih nemira. Ti ljudi traže od Trumpa pomoć a da ne shvaćaju da im jednostavno govori ono što oni žele čuti.

Lee također tvrdi da je Trumpov obrazac ponašanja prije onaj sljedbenika nego vođe. To je razlog zbog kojega u trenutku postane patuljak u prisutnosti “uspješnijih snagatora poput Vladimira Putina, Kima Jong-Una ili Rodriga Dutertea, te zašto će odmah napustiti “one koji nikada neće pristajati na njegove patološke metode – zdrave ljude”.

Prema njezinu mišljenju, to je razlog zašto se sa svojim sve radikalniji idejama očajnički drži svoje sve uže baze. Mislila je pritom na Trumpovu podršku neonacistima i grupa koje šire nasilje i mrziteljske teorije zavjera.

Sklon je projekciji kroz mržnju na Twitteru

Trump, također, prema njezinu mišljenju, projicira (psihološki pojam koji se odnosi na premještanje kvaliteta u vama, koje ne možete tolerirati, na nekog drugog), kroz mržnju na Twitteru i na svojim brojnim skupovima.

Stoga, kada Trump legitimne vijesti naziva “lažnima”, a novinske agencije “neprijateljima naroda”, on zapravo nesvjesno govori da je on sam “lažna vijest” i “neprijatelj naroda”.

Pesimistična predviđanja

Lee pesimistično predviđa da će s vremenom Trump samo još više demonizirati i žrtvovati nemoćne skupine i manjine “kako bi odvratio pažnju sa svog milijarderskog kabineta, poreznih olakšica za bogate i trgovinskih ratova koji najviše štete njegovoj bazi”.

“Vjerojatno neće biti granica nasilja za koje je sposoban, budući da uništavanje svijet ne bi bilo ništa u usporedbi sa sramom i ponižavanjem koje bi mogao pretrpjeti”, rekla je Lee.