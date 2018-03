STRUČNJAK ZA SIGURNOST O TAJNOSTI PODATAKA NA FACEBOOKU: ‘Takve tvrtke lažu, a novac zarađuju tako što znaju sve o vama’

‘S jedne strane postoje te “odlikaške” firme poput Facebooka, Googlea itd. koje su sve super i jako dobre, imaju odličan PR, razne fancy-schmancy slogane tipa “do not be evil”, a one su u stvari mračne firme koje jedino zanima novac, a novac zarađuju preko toga što znaju o vama. Sve one, kao, jako paze na vašu privatnost i podatke, ali to je velika laž i obmana jer vaše podatke daju i prodaju raznim ljigavim firmama i onda te firme s tim podacima rade što hoće.’

Nakon otkrića velikog skandala oko krađe podataka 50 milijuna Facebook korisnika u korist kampanje za Donalda Trumpa tijekom američkih predsjedničkih izbora, pokrenut je hešteg za brisanje profila na toj društvenoj mreži, #deletefacebook. Sve više korisnika podržava akciju brisanja Facebooka, a među njima je i jedan od osnivača Whatsappa, Brian Acton, koji je na svom Twitteru napisao da ‘je došlo vrijeme’, piše Techcrunch. Podsjetimo, Facebook je aplikaciju Whatsapp kupio 2014. godine za 19 milijardi dolara.

‘Usluga je besplatna jer ste vi i vaši podaci roba’

O cijeloj se aferi na svom Facebook profilu oglasio i Lucijan Carić, stručnjak za računalnu sigurnost. Carić je napisao da Facebook, kao i neek druge slične tvrtke, koje tvrde da čuvaju podatke svojih korisnika, zapravo lažu.



‘Cijela priča oko Cambridge Analytice je u biti stara i poznata. S jedne strane postoje te “odlikaške” firme poput Facebooka, Googlea itd. koje su sve super i jako dobre, imaju odličan PR, razne fancy-schmancy slogane tipa “do not be evil”, a one su u stvari mračne firme koje jedino zanima novac, a novac zarađuju preko toga što znaju o vama. Sve one, kao, jako paze na vašu privatnost i podatke, ali to je velika laž i obmana jer vaše podatke daju i prodaju raznim ljigavim firmama i onda te firme s tim podacima rade što hoće. Kad pukne bruka, onda se “odlikaši” ograđuju jer, navodno, nisu ništa znali, njihovo je povjerenje zloupotrebljeno, imaju i ugovore koji ih štite (njih, ne vas, da bude jasno). Ove ljigave “partnerske” firme su zapravo potrošne, danas je to jedna, sutra druga, ali princip je isti. Osim toga puno stvari se ne otkrije, tek tu i tamo pukne neka bruka kao sada ovo s Cambridge Analyticom.

Ono što trebate znati, kad pristajete na “besplatne” usluge koje nude Google, FB i drugi. Usluga je besplatna jer ste vi i vaši podaci roba. “Ugovori” koje potpisujete zapravo nisu ugovori, nego potpuno jednostrani dokumenti po kojima te firme mogu sve, a vi ništa. Pristankom na uvjete ugovora ne odričete se samo privatnosti, već često i osnovnih ljudskih prava, kao npr. prava javnog istupanja, jer te firme nisu javna sredstva priopćavanja, već privatne prćije kojima je prvenstveni cilj zaraditi što više novca, pri čemu ne biraju sredstva’, napisao je Carić.

Facebook tvrdi da nisu ništa znali i da ih je netko prevario

Podsjetimo, Facebook i tvrtka koja se bavi analizom podataka, a koja je radila na kampanji američkog predsjednika Donalda Trumpa, u posljednje je vrijeme pod sve većim pritiskom zbog istraga i saslušanja nakon curenja podataka koje je imalo utjecaj na desetke milijuna ljudi.Otkriveno je da je 50 milijuna Facebook profila hakirano kako bi se stvorio sustav koji bi mogao utjecati na birače u predsjedničkoj kampanji Donalda Trumpa 2016. Očekuje se svjedočenje šefa Facebooka, Marka Zuckerberga, kao i šefa te kompanije, Alexandera Nixa.

Sve se pokrenulo nakon što je zviždač Christopher Wylie za Observer opisao kako su se profili, uglavnom američkih korisnika, koristili navodno za akademske svrhe, dok se zapravo radilo o jednom od najvećih curenja podataka s Facebooka. Naime, pomoću alata Cambridge Analytice postoji mogućnost određivanja političkih preferencija praćenjem aktivnosti korisnika društvenih mreža. Takvim se korisnicima zatim prikazuju ciljani oglasi, ali im se šire i glasine, dezinformacije i lažne vijesti. Ta je metoda navodno korištena u 200 izbora u cijelom svijetu. Facebook je profesoru psihologije s Cambridgea Aleksandru Koganu dopustio prikupljanje podataka putem aplikacije koja je tada bila u skladu s Facebookovim pravilima, a koju je koristilo oko 270 tisuća ljudi. Kogan je zatim prikupljene podatke proslijedio tvrtki Cambridge Analytica, a u Facebooku su potom priznali da je ta tvrtka neprimjereno koristila njihove podatke. U tom su slučaju iz Facebooka poručili da su oni u svemu zapravo žrtva te da su prevareni.

