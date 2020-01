STRUČNJAK OBJASNIO ŠTO ĆE ZNAČITI BREXIT: ‘Europi će faliti Velika Britanija na nekoliko razina. Stvara se potpuno novi poredak’

‘Europi će faliti Velika Britanija na nekoliko razina. Prvenstveno radi se o razbijanju jednog sna, odnosno ideje da će se europski kontinent ujediniti i stvoriti potpuno funkcionalni politički poredak’

Dekan Fakuteta političkih znanosti, profesor Zoran Kurelić, govorio je za RTL o izlasku Velike Britanije iz Europske unije. “Europi će faliti Velika Britanija na nekoliko razina. Prvenstveno radi se o razbijanju jednog sna, odnosno ideje da će se europski kontinent ujediniti i stvoriti potpuno funkcionalni politički poredak koji će biti u stanju nositi se s drugim silama na planeti Zemlji”, rekao je i dodao da će se to sada puno teže dogoditi, ako se uopće dogodi.

Tvrdi da je taj poredak uzdrman ekonomski, jer izlazi druga najjača ekonomija, te sigurnosno jer izlazi nuklearna sila. Napomenuo je da jedino Britanci imaju vladavinu prava kao dio svog nacionalnog samoodređenja. “Vladavina prava je jedan od najvećih problema Unije trenutno i neke od članica imaju problema s vladavinom prava. Tako da ako vam izađe takva zemlja, to destabilizira cijelu stvar iznutra.”

Pola će države žaliti zbog Brexita

Kurelić napominje da je Britanija podijeljena oko pitanja Brexita pa će pola države žaliti zbog izlaska iz EU. “Iz toga se vidi sva kataklizma suverenističkog projekta koji je raspodijelio naciju popola. Nisam siguran da im nećemo faliti, a mogli bi imati i ekonomskih problema”, rekao je Kurelić te dodao da Britancima zbog prijelaznog perioda kratkoročno ne prijeti nikakva opasnost. “U tih 11 mjeseci pregovora se neće događati ništa bitno. Ali ako ne dođe do dogovora, a to bi se moglo dogoditi i ako se završi sa slabim dogovorom, onda se može svašta očekivati.”

Sutra se mijenja tip pregovora. “Mantra sa strane europske politike će u ovim daljnjim pregovorima biti da se ne smije dopustiti Velikoj Britaniji da kad izađe iz EU dobije prednosti time što će prestati slijediti standarde EU”, kazao je i dodao da sada još pregovori ne idu odmah jer EU mora dogovoriti okvir za njih.

Gore nego spor Hrvatske i Slovenije

Kaže kako do kraja veljače bi Europska unija trebala dogovoriti okvir i tada bi Unija trebala jedinstveno početi pregovarati početkom ožujka. Sve mora biti gotovo do Božića, no u tih 10 mjeseci se ne može puno ispregovarati, a Britanci su već donijeli zakon da više ne smiju produživati pregovore. “Bit će to dosta ‘zbubani’ deal i ne može se puno napraviti”, kazao je Kurelić.

Dodaje da će se sigurno odmah početi pregovarati o ribarstvu. “To je tisuću puta gore od onoga što mi imamo sa Slovencima. Jer mi imamo malo riba i možemo se dogovoriti sa Slovencima, a ovdje se radi o ogromnim zalihama riba i radi se o teritorijalnim vodama koje su bile dio samog procesa Brexita. Njihova parola je bila da povrate kontrolu od EU, a jedno od fundamentalnih stvari je bilo da će vratiti kontrolu nad svojim vodama i ribom u svojim vodama. To je snažno ideološko pitanje koje će biti vrlo teško za ispregovarati”, kazao je Kurelić koji vjeruje da se ništa bitno neće promijeniti u europskoj politici jer iz Europskog parlamenta izlazi 71 britanski zastupnik.