ČOVJEK KOJI JE RAZVIJAO CJEPIVO OTKRIO KAD BI SE SVIJET MOGAO VRATITI U NORMALU: ‘Prvi sam koji to kažem, ali kažem to smjelo’

Dobar pokazatelj je i tržište – osim što su drastično narasle dionice Pfizera i Biontecha, pale su one tvrtke koje su postale sinonim za karantenu, poput Zooma.

Objavljeni su prvi privremeni rezultati velikih ispitivanja koji pokazuju da je kandidat za cjepivo Pfizer/BioNTech 90% učinkovit, tvrde proizvođači. Analiza navodno pokazuje mnogo bolje performanse nego što se nadala većina stručnjaka.

UGLEDNI PULMOLOG SAŠA SRIĆA O NOVOM CJEPIVU: ‘Ono bi bilo najveća pomoć i spasonosna stvar, ali htio bih naglasiti jednu stvar’

Ono što budi povjerenje u cjepovo su i vijesti iz, uvjetno rečeno, konkuretskog tima. Iz Oxforda stiže reakcija koja bi mogla unijeti još više optimizma o povratku u normalu i konačnog kraja pandemije novog koronavirusa. Profesor John Bell sa Sveučilišta u Oxfordu, koji je sudjelovao u razvoju cjepiva s tog sveučilišta, ističe da je Pfizerovo cjepivo pokazalo nevjerojatnu razinu efikasnosti u kontroliranim uvjetima.

“To bi moglo značiti povratak u normalu do proljeća. Prvi sam koji to kaže, ali smjelo to kažem, rekao je za BBC profesor Bell.

Još jedan profesor s Oxforda razdragano je dočekao Pfizerovu vijest.

“Ta mi je vijest izmamila osmjeh od uha do uha. Olakšanje je vidjeti tako pozitivne rezultate tog cjepiva, a to je dobra stvar i općenito za cjepiva protiv koronavirusa. Naravno, trebamo vidjeti više detalja i pričekati konačne rezultate a put do njegove uporabe je dug, ali meni se čini da je ovo prijelomni trenutak kaže za Guardian profesor Peter Horby koji radi na razvoju lijeka koji pomaže u oporavku od Covida.

A dobar pokazatelj je i tržište – osim što su drastično narasle dionice Pfizera i Biontecha, pale su one tvrtke koje su postale sinonim za karantenu, poput Zooma.