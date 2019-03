STRUČNJACI U STRAHU, EU MOĆNICI MIRNO GLEDAJU RAZMJENU TERITORIJA SRBIJE I KOSOVA: ‘Ovakve stvari rijetko završe bez rata’

Razmjena teritorija na temelju etničke podjele za koju su se dogovorili Srbija i Kosovo mogla bi imati značajne posljedice za cijeli Balkan i lako vjerojatno izazvati nove ratove

Predsjednici Kosova i Srbije postigli su dogovor, piše Detusche Welle, navodeći kako će Kosovo Srbiji predati područje sjeverno od Mitrovice s većinskim srpskim stanovništvom, dok će područja s većinskim albanskim stanovništvom na jugu Srbije u dolini Preševa biti predana Kosovu.

Iako je plan sa Zapada na početku izazvao otpor na više strana, posebno u redovima vlastitih naroda, čini se da se on sada uspješno realizira i privodi kraju. Donio bi on Srbiji članstvo u Europskoj uniji, a Kosovo bi bilo priznato i dobilo mjesto u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda.

Prof. Dr. Christian Schwarz-Schilling, nekadašnji ministar u vladi Helmuta Khola i dugogodišnji međunarodni medijator za BiH, tvrdi kako je u dogovoru s Paddyjem Ashdownom i Carlom Bildtom, poslao pismo ministrici vanjskih poslova EU-a Federici Mogherini upozoravajući da to neće biti dobar scenarij te da će samo pogodovati separatističko-nacionalnim snagama što otvara put još većim poremećajima koji rijetko završavaju bez rata. Tvrdi kako je razmjenu teritorija, prema njegovim saznanjima, podržala i Angela Merkel i to u strahu da će neriješena situacija trajati dugo.

Kako političari EU u tome ne vide opsanost?

“Jako iznenađuje da političari Europske unije u Bruxellesu, koji strogo odbacuju politiku promjene granica po etničkom načelu, danas ne vide ovu opasnost i smatraju da su takva rješenja moguća. Koji su razlozi doveli do toga?”, pita dr. Schwarz-Schilling dodajući kako je i Trump podržao tu opciju u želji da se izvuče iz krizne regije Balkana što je također zaokret i u politici SAD-a.

“Postoje spekulacije da on slijedi ‘dogovor’ s Putinom o podjeli utjecaja na Balkanu između dviju velikih sila Rusije i SAD-a. Prema formuli: Kosovo ide u NATO, a Srbija ostaje pod utjecajem Rusije, zajedno s jasnim odbacivanjem članstva u NATO-u. Time on destabilizira regiju, posebno Bosnu i Hercegovinu, jer ovdje ton određuje politički lider iz Republike Srpske, sada predsjednik Predsjedništva BiH Milorad Dodik. On već godinama govori da ulazak BiH u NATO dolazi u obzir samo pod uvjetom da Srbija poduzme takav korak. I tu Trump čini ustupak Rusiji, čiji utjecaj u toj regiji nesmetano raste”, navodi dr. Schwarz-Schilling dodajući kako postoje i spekulacije da Trump želi i Kosovo i Srbiju što bi također moglo biti objašnjenej za promjenu njegove politike. Obje opcije, navodi, dr. Schwarz-Schilling imale bi ozbiljne posljedice za Balkan.

Problemi mnogima kakva već Španjolska ima s Kataloncima

Dr. Schwarz-Schilling se pita što će nakon takve podjele biti s s Bosnom i Hercegovinom, ili Sjevernom Makedonijom koja je upravo riješila spor sa Grčkom ili s Rumunjskom koja bi u tom slučaju imala velike probleme, dok ih Španjolska već ima s Kataloncima.

“Pri tome, skoro da nitko ne razmišlja o ljudskim pravima, osnovnim pravima čovjeka, pravima manjina i apsolutno nužnoj pravnoj državi, koja bi morala vladati u unutrašnjosti svih tih zemalja kao i o međunarodnom pravu, koje bi se moralo poštivati u vanjskopolitičkim odnosima.

Preostaje mi samo apelirati na Vijeće Europske unije i Europsku komisiju da prizovu europske vrijednosti i da se prisjete sustava vrijednosti na kojem počiva EU. Ako se to ne dogodi, onda nas ne treba čuditi kada, zbog pogrešnih političkih odluka, ponovo budemo suočeni s valovima izbjeglica i mukama gladnih i siromašnih”, pozvao je dr. Schwarz-Schilling.