STRUČNJACI SU ZBUNJENI: Pandemija usporava, a cijepljenje je tek počelo: ‘Postoje fenomeni o čijem se objašnjenju može samo nagađati’

‘Nema jasnog objašnjenja. Kao i kod svih prirodnih događaja, i u pandemiji postoje fenomeni o čijem se objašnjenju može samo nagađati’

Prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) četvrti tjedan zaredom smanjio se broj novih slučajeva zaraze koronavirusom u svijetu. Pandemija je dosegla vrhunac početkom siječnja s gotovo pet milijuna novih infekcija u jednom tjednu, a početkom veljače broj je pao na oko tri milijuna, što je gotovo 40 posto manje.

Stručnjaci tvrde da globalna kampanja cijepljenja još ne može utjecati na broj slučajeva jer zasad samo 0,24 posto svjetske populacije ima potpunu zaštitu. Prema riječima njemačkog epidemiologa Klausa Stöhra, koji je nekoliko godina vodio Globalni program gripe WHO-a, a bio je i tamošnji koordinator istraživanja Sarsa, značajan pad slučajeva u svijetu “iznenađujući je fenomen”.

“Zvali su me i moji kolege iz WHO-a i pitali što mislim o tome. Ali nema jasnog objašnjenja. Kao i kod svih prirodnih događaja, i u pandemiji postoje fenomeni o čijem se objašnjenju može samo nagađati”, rekao je Stöhr za ntv.de, prenosi Fenix magazin.

NJEMAČKI MINISTAR OD STRUČNJAKA TRAŽIO NAJCRNJE SCENARIJE DA OPRAVDA TVRDI LOCKDOWN: ‘Mentalna i sustavna kontrola’

LAUC KAŽE DA NAM NE PRIJETI OPASNOST? ’40 posto Hrvata je preboljelo koronu, ne znam zašto se neki boje’

Slično pandemijama gripe

Stöhr kaže kako je u pandemijama gripe 1957. i 1968. primijećeno nešto slično. “Valovi izbijanja koji su dugi deset do dvanaest tjedana, a zatim se povlače”, rekao je Stöhr. Moguće je da je to povezano s ograničenjima kretanja zbog “zaključavanja”. Napredna imunizacija stanovništva također bi mogla igrati ulogu ako je velik dio populacije već zaražen.

Stöhr tvrdi da se upravo taj učinak početka imuniteta krda trenutačno može primijetiti u SAD-u. Do sada se pretpostavljalo da 60 do 70 posto populacije mora biti imuno kako bi se razvio imunitet krda protiv Sars-CoV-2. Tada patogen više ne pronalazi dovoljno novih domaćina i pandemija zastaje. Prema službenim podacima, međutim, do sada je u SAD-u zaraženo oko 27 milijuna ljudi, a još 10 milijuna ima potpunu zaštitu zbog cijepljenja, što je na 330 milijuna stanovnika, samo oko 11 posto stanovništva.

“Razne selektivne serološke studije iz SAD-a i Europe sugeriraju neprijavljeni podatak u faktoru od četiri do šest. U SAD-u bi 30 do 48 posto stanovništva imalo Covid-19 i stvorilo imunitet protiv njega, što bi moglo imati usporavajući učinak na proces zaraze. U svakom slučaju, za to postoje naznake. Broj prijavljenih slučajeva u SAD-u masovno je opao od početka siječnja – za oko 60 posto. Mjere ograničenja u Sjedinjenim Državama stručnjaci ocjenjuju manje strogima nego u mnogim europskim zemljama.

Međutim, u Njemačkoj je situacija drugačija jer što se tiče imuniteta stanovništva, SAD, ali i zemlje poput Švedske i Izraela, vjerojatno su mjeseci ispred nas. Razlog su oštrije mjere koje su u ovoj zemlji poduzete kako bi se odgovorilo na zarazu. Unatoč pozitivnom razvoju, pandemija još uvijek nije gotova”, upozorava Stöhr.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.