STROŽE MJERE U NJEMAČKOJ POTENCIJALNO VELIKI PROBLEM: ‘Moglo bi se dogoditi da ljudi umiru od samoće, a ne od korone’

U Bavarskoj je od početka ovog tjedna obavezno korištenje FFP2-maski, kojima se Bavarska vlada nada da može ‘obuzdati’ znatan porast broja novozaraženih koronavirusom, ali u gradu Regensburgu ih ljudi jako rijetko nose

Regensburg na Dunavu. Četvrti po veličini bavarski grad, čiji su se stanovnici očigledno navikli na to da se koronavirusa nećemo riješiti tako brzo. Grad kojim se širi dojam da su se ljudi navikli na pandemiju. I čini se da stanovnici Regensburga uzročniku (potencijalno) opasne bolesti u svakodnevnom životu poklanjaju puno manje pozornosti nego u proljeće prošle godine, piše Deutsche Welle.

U Bavarskoj su početkom ovog tjedna na snagu stupila nova korona-pravila. Stroža od dosadašnjih. Središnji element je obavezno korištenje takozvanih FFP2-maski (Face Filtering Piece) u sredstvima javnog prijevoza i prilikom kupovine u supermarketima. Te medicinske maske nude bolju zaštitu od virusa od “običnih” maski za svakodnevnu upotrebu. Bavarska vlada se nada da tako može “obuzdati” znatan porast broja novih korona-infekcija.

Medicinske umjesto ‘običnih’ maski

Na ulicama Regensburga se baš i ne vidi da je to pravilo sada na snazi u Bavarskoj. FFP2 maske su rijetke. Samo tu i tamo se vidi ljude koji nose takve maske. Većinom se u gradu na Dunavu koriste obične maske. Neki ljudi nemaju nikakvu masku na licu.

Svi oni koje policija zatekne na ulici bez maske moraju računati s prijavom za prekršaj, objašnjava Dimitri Schreiber iz Policije Regensburga. U najgorem slučaju prijeti plaćanje novčane kazne do 500 eura (za privatne osobe) odnosno i po nekoliko tisuća eura (za pravne subjekte). Tako je to u teoriji. U praksi će gradske vlasti i dalje (sve do 24. siječnja) zažmiriti na jedno (ili oba oka) i neće sankcionirati građane. Najprije se, kako čujemo, želi vidjeti hoće li i kako građani u praksi početi primjenjivati nova pravila – kako bi im se i dalo dovoljno vremena da nabave medicinske maske.

Neposredno uoči stupanja novih pravila na snagu u Regensburgu su u dućanima FFP2 maske nestale u tren oka. A one nisu baš jeftine. Za mnoge ljude je to problem, FFP-maske se smije nositi maksimalno jedan dan.

Vlada u Münchenu je stoga obećala pomoći – i podijeliti milijune FFP2 maski građanima. Besplatno. Podjelu maski svojim mušterijama najavljuje i komunalno poduzeće javnog prijevoza, baš kao i neka zdravstvena osiguranja u Bavarskoj. Ali dok oni ispune sva ta obećanja, proći će i nekoliko tjedana. Kako bi uštedjeli nešto novca, mnogi Bavarci jednostavno igraju na vrijeme…

(Samo)pohvale i nemilosrdne brojke

Možda se gradom širi dojam da su se ljudi navikli na koronu i zbog toga što se političari i mediji stalno međusobno tapšaju po ramenima, i to pod motom: situacija u Regensburgu uopće nije tako loša. Što kažu brojke? Sedmodnevna incidencija (broj novih infekcija na 100.000 stanovnika u posljednjih sedam dana) u okrugu Regensburg iznosi oko 70. To stvarno nije uopće loše, ali istina je i da je stanje u brojnim drugim dijelovima bavarske puno gore nego u živopisnom Regensburgu u kojem živi oko 150 tisuća stanovnika. U Ansbachu ili Bayreuthu je 7-dnevna incidencija naime četiri puta veća.

Regionalni listovi u Regensburgu upozoravaju da nitko zapravo nema stvarni, kompletni pregled nad situacijom. Piše se da je bilo nekih problema prilikom prijenosa korona-podataka. Očigledno da jedno vrijeme uopće nije funkcionirala „poveznica” između laboratorija i Zavoda za javno zdravstvo u Regensburgu. To konkretno znači da nisu bile prijavljivane osobe koje su se inficirale koronom. “Nije baš tako da tražimo iglu u plastu sijena”, kaže za DW gradonačelnica Regensburga Astrid Freudenstein. Gradske vlasti su same skupljale podatke, na primjer u domovima za starije i nemoćne osobe koji su u vlasništvu Grada. Bavarska vlada je opskrbila pokrajinske zavode za javno zdravstvo potrebnim softverom. Na početku je bilo doduše tehničkih problema, ali to se u međuvremenu sve riješilo, kaže gradonačelnica.

Dok u nekim drugim krajevima Njemačke intenzivni odjeli rade na granicama svojih kapaciteta, u bolnici Sankt Joseph u Regensburgu još uvijek ima dovoljno slobodnih kreveta na intenzivnoj. Situacija sad nije tako loša kao prije Božića, priča za DW dr. Sylvia Pammerl. No, i ona je zabrinuta oko toga što bi se moglo dogoditi u budućnosti. I to zbog različitih mutacija koronavirusa, koje se sad šire i na jugu Bavarske, na primjer u Garmisch-Partenkirchenu. Ona smatra da je moguć i treći val pandemije. I zato podržava usvajanje strožih korona-mjera od strane bavarske vlade.

Država ima dobre namjere, ali…

U blizini bolnice se nalazi “Elisabethinum”, jedan od desetak domova za starije i nemoćne osobe oko kojih se u Nadbiskupiji Regensburg brine Caritas. Već četiri godine ovaj dom vodi direktor Michael Weißmann. Prije toga je ovaj 52-godišnjak radio kao đakon. Možda je baš zato posebno senzibilan kad se radi o posljedicama korone kod onih ljudi koji ne žive u krugu obitelji, ne idu na posao i nemaju kontakta s drugim osobama. Istina je, kaže nam on, da država novim, strožim pravilima čini sve kako bi zaštitila narod od virusa. Ali isto tako napominje da bi se, ako se to ne dogodi na pravi način, “moglo dogoditi da ljudi umiru od samoće, a ne od koronavirusa”.