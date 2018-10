STRAVIČNO UBOJSTVO ŠOKIRALO MAĐARSKU: Nasmrt pretukao bivšu partnericu i zaklao njenog dvogodišnjeg sina

Osumnjičeni je, po riječima njegovog odvjetnika, priznao ubojstva. Rastrojen je i progoni ga to što je učinio. Povod ovom zločinu bila je odluka Enikő da se vrati svome suprugu s kojim je imala sinčića

U Várpaloti, gradu na zapadu Mađarske, početkom tjedna počinjeno je stravično dvostruko ubojstvo. Osumnjičeni Zsolt. B. priznao je da je ubio svoju ljubavnicu Enikő i njezinog dvogodišnjeg sinčića Gergőa. Nju je nasmrt pretukao, a mališanu je ožem prerezao vrat, javlja Daily News Hungary.

Osumnjičeni je, po riječima njegovog odvjetnika, priznao ubojstva. Rastrojen je i progoni ga to što je učinio. Povod ovom zločinu bila je odluka Enikő da se vrati svome suprugu s kojim je imala sinčića.

Prijatelji kažu da je bio duša od čovjeka

Ubojica je, kako se doznaje, satima do detalja prepričavao istražiteljima što je prethodilo njegovom “pomračenju”. On tvrdi da je k njoj došao kako bi joj vratio laptop koji je prethodno uzeo kako bi ga popravio. Tada su dugo razgovarali i potom se dogodio zločin. Osumnjičeni, međutim, kaže da ne zna zašto je to učinio te tvrdi da povod nije bila ljubomora.

Njegovi poznanici iznenađeni su jer je Zsolt, kažu, bio miran i povučen čovjek koji nikada nije bio u sukobu sa zakonom. Njegova bivša djevojka izjavila je novinarima kako tijekom njihove četverogodišnje veze oni jikada nije podigao glas, kamoli ruku na nju te da je volio djecu i životinje. Muž ubijene i otac ubijenog dječaka tvrdi, pak, kako je domah znao da je Zsolt ubojica.

“Još ne mogu shvatiti što se dogodilo. Tko može ubiti dvogodišnjaka koji nikome nije mogao nanijeti zlo? Želimo ga pogledati u oči. Bit ćemo tamo kada bude pušten na slobodu. Nema te kazne za ono što je učinio, a ništa mi neće moći vrati Enikő i sina”, kazao je shrvani muž i otac.