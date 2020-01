STRAVIČNO OTKRIĆE: Baka našla mrtvu unuku (3) u stanu. Majka ju ostavljala tjednima samu. Bila je toliko gladna da je jela deterdžent…

Tijelo tragično preminulog djeteta pronašla je baka Irina Plenkina (47) koja joj je došla čestitati treći rođendan

Maria Plenkina (21) iz Rusije na sudu je priznala da je ubila svoju trogodišnju kćer Kristinu tako što ju je ostavljala samu kod kuće jer je išla na višetjedne noćne provode i zabave, javlja Mirror. Nesretna djevojčica pronađena je gola te je do smrti gladovala u hladnoj sobi u stanu posutom smećem.

Djevojčica je bila toliko gladna da je jela deterdžent u prašku, a obično bi jela malu količinu hrane poput jogurta, piletine i kobasica. Tijelo tragično preminulog djeteta pronašla je baka Irina Plenkina (47) koja joj je došla čestitati treći rođendan. Zbog okrutnog ubojstva svog djeteta, majku iz pakla sada čeka kazna od osam do 20 godina zatvora.

Kriminalistička istraga “ubojstva s krajnjom okrutnošću” dokazala je da je Plenkina svoju kćer zatvorila u stan 13. veljače, a tek se 20. veljače vratila. Na sudu je rečeno da su psihijatri otkrili da je “normalna” te “potpuno svjesna svojih postupaka”. Majka je bila kod prijateljice Anastasije Kurpina koja je rekla da joj je Plenkina lagala kada je rekla da za malenu Kristinu brine prijatelj. Anastasija je istražiteljima rekla da je kupovala alkohol za svakodnevne posjete svoje prijateljice noćnim klubovima i kafićima.

Majka je priznala ubojstvo, no kazala je da dijete nije imala namjeru ubiti. Kazala je da je djetetu ostavila hranu, no onda dala oprečne izjave. Nakon što je pritvorena, majka nije plakala i nije se žalila. Baka pokojne Kristine rekla je da bi se ona o njoj brinula samo da joj je kćer za to rekla. Znakova prethodnog zlostavljanja djeteta nije bilo.

