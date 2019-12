STRAVIČNI DETALJI EKSPLOZIJE BENZINSKE POSTAJE: Zoran je iz Slovačke došao kući na odmor. Otišao je po gorivo. Nije se vratio…

Jedna je osoba poginula, a više je ozlijeđeno u velikoj eksploziji na benzinskoj postaji ‘Nešković’

U ponedjeljak oko 10.40 sati došlo je do velike eksplozije na benzinskoj postaji “Nešković”, u blizini graničnog prijelaza Trbušnica, između Srbije i Bosne i Hercegovine, pri čemu je jedna osoba poginula, a nekoliko ih je ozlijeđeno.

Iz bolnice u Zvorniku, u istočnoj Bosni, priopćeno je da je zbrinuto sedmero pacijenata. Njih petero je lakše ozlijeđeno dok je dvoje upućeno na daljnje liječenje u Banju Luku i Tuzlu. Jedna ženska osoba zadobila je ozljede glave te je zbrinuta na kirurgiji u Općoj bolnici Loznica.

Otišao po gorivo u BiH

U eksploziji je poginuo Zoran Avramović (49) iz Jarebica. Njegov ujak Milenko Petrović je rekao da je nesretni muškarac radio u Slovačkoj te da je došao prije nekoliko dana kako bi u rodnom mjestu proveo odmor tijekom blagdana. Nakon Božića trebao se vratiti na posao, piše Kurir. Avramović je bio poljoprivrednik, a u Slovačkoj se zaposlio u automobilskoj tvrtki.

“Zoran je prešao most na Šepku kako bi natočio gorivo i to je učinio na prvoj benzinskoj postaji, čim se prođe granični prijelaz na bosanskoj strani. Umjesto da se vrati nazad vidio je da se nešto dimi i krenuo prema drugoj postaji. Ljudi su iz tog pravca bježali, a on je prišao da vidi što je, možda je mislio da može pomoći, tko zna. Uglavnom, izašao je iz automobila i krenuo još nešto više od dvadesetak metara kada je eksplodiralo i nije mu bilo spasa. Da je ostao sjediti u svojom ‘zafiri’ ne bi ništa ni bilo, samo mu je staklo puklo na automobilu, ništa više. Jučer je bio kod mene, tko je mogao pretpostaviti što će se dogoditi. Sudbina, što li je, ode po gorivo u Bosnu i ne vrati se kući. Strašno, ode tako mlad čovjek”, rekao je Petrović za Kurir.