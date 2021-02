STRAVIČNA POPLAVA U ILEGALNOJ TVORNICI TEKSTILA: Najmanje 24 ljudi je poginulo, policija otvorila istragu

Najmanje 24 ljudi poginulo je u poplavi u ilegalnoj tvornici tekstila u marokanskom gradu Tangeru, objavile su tamošnje vlasti u ponedjeljak. Još se ne zna koliko se ljudi nalazilo u podrumu vile gdje je djelovala tvornica, a vlasti su priopćile da je dosad spašeno deset ljudi te je otvorena istraga o okolnostima nesreće.

Gotovo petina radnika u Maroku, izvan poljoprivrednih djelatnosti, radi na crno, često u nesigurnim radnim uvjetima, piše agencija Reuters. Neki lokalni mediji izvijestili su da je nesreća izazvana strujnim udarom no vlasti nisu potvrdile tu informaciju, piše agencija France presse.

Dodaje da je Maroko zadnjih tjedana pogođen obilnim kišama nakon dugog sušnog razdoblja. Početkom siječnja, obilne kiše izazvale su odrone i klizišta kuća u Casablanci pri čemu su četiri osobe poginule, a brojne su ozlijeđene.

At least 24 people killed, 10 injured after a clandestine textile factory flood in Tanger. #Tangier #Morocco pic.twitter.com/3zwBwu7Pu3

