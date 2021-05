‘MISLILI SMO DA JE POTRES!’ U stravičnoj eksploziji plina u Engleskoj poginulo je dijete, a dvije kuće su sravnjene sa zemljom

Jedno dijete je poginulo, a još četvero ljudi je ozlijeđeno u eksploziji plina u britanskom Lancashireu u noći sa subote na nedjelju. Uništene su dvije kuće, a teško oštećena treća. Sumnja se kako su uzrok neispravne plinske instalacije.

Vatrogasci pretražuju ruševine, a susjedstvo je evakuirano, prenosi Daily Mail.

„Ostajemo na mjestu eksplozije, sumnja se izazvane plinom, koja je srušila dvije kuće i teško oštetila treću. Nažalost, možemo potvrditi kako je malo dijete poginulo, četvero ljudi je ozlijeđeno, od čega dvoje teško. Naše misli su s pogođenima“, objavila je policija.

We remain at scene of a suspected gas explosion on Mallowdale Ave Heysham which has caused 2 houses to collapse & badly damaged another. Sadly, we can now confirm a young child has died & 4 other people have been injured, 2 seriously. Our thoughts are with all those affected. pic.twitter.com/mkiDAFNba3

“Probudili smo se u 2:30 ujutro i ispočetka smo mislili da je potres. Živimo četiri ulice dalje i mi smo to osjetili”, tvitao je jedan susjed, dok je bliži opisao razmjere katastrofe:

“Mi smo svi dobro, ali smo potreseni. Brine nas kuća jer nemamo (više) ni vrata ni prozore, a oštećen je krov”

A search and rescue operation is still underway in Heysham following a gas explosion in the early hours of the morning.

Three houses on Mallowdale Avenue have been affected and a number of people are believed to be injured. pic.twitter.com/MBXOdYj8Fu

— BBC Lancashire (@BBCLancashire) May 16, 2021