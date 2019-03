STRAVA U SRBIJI: Muž ženu s kumom i prijateljem silovao pred sinom; jezivo je čitati kakvu je sve torturu prošla

Biljana iz Srbije prisjetila se kakvo je sadističko nasilje trpjela deset godine od strane svog muža

Jedna žena iz Sremske Kamenice u Srbiji, 39-godišnja Biljana Č., deset godina trpjela je neviđeno sadističkom obiteljsko nasilje od strane svog bivšeg muža. Naime, kako piše Kurir, od trenutka samog vjenčanja, na kojemu nisu prisustvovali njegovi roditelji, znala je da nešto nije uredu. Nije znala koji je razlog tome, no mislila je da je zato što je Srpkinja.

Prije dvije godine slučaj je prijavila policiji, a cijelu priču potvrdio je i njezin sin koji je u to vreme imao devet godina. Biljana je ispričala za jednu televiziju da ju je muž tukao gotovo svakog dana cijelo desetljeće.

“Bili smo 10 godina u braku. Na početku veze je bio dosta arogantan i grub, ali sve je bilo dobro. Voljela sam ga kada sam se udala, a svakodnevne batine počele su poslije poroda”, započela je svoju tešku priču ova žena.

Tukao ju je bez povoda

Brutalno ju je tukao bez razloga i povoda. Nekada bi bilo dovoljno da ga pita za plažu, pa da dobije batine, a tvrdi da je njegova cijela obitelj znala što se događa. S obzirom da joj je prijetio ubojstvom bojala se prijaviti slučaj ili potražiti pomoć.

“Prijetio mi je da ne smijem reći ni roditeljima, ni bilo kome, inače će nas pobiti sve. Govorio je: ‘Slobodno reci i ja ću ubiti i tebe i dijete i tvoje”. Strahovala sam zbog djeteta. Pokušavala sam lijepim tonom, ali ništa…” rekla je.

“Udarao me šakom u glavu, glavu mi je udarao o rub stola, šutirao me, tukao me tušem po glavi, sipao mi je vruću juhu na glavu, opuške mi gasio po tijelu, udarao me u međunožje, svrdlom me bušio po tijelu, razbijao čaše o glavu, stavljao mi ljute paprike u nos”, prisjetila se Biljana.

Biljana članove njegove obitelji s kojima su živjeli u zajednici također smatra odgovornima jer nisu reagirali na nasilje koje je podnosila. “Odveo me je dolje kod majke, skinuo me je golu i vezao za stolicu i tukao pred njima. Svi su gledali i smijali se. Govorila sam mu da to ne radi, a on je rekao da svi trebaju vidjeti kako se radi sa ženom”, kaže Biljana nadodavši da su gledali i kako joj stavlja patike pod nos, razbija joj glavu o pločice, vuče je golu po dvorištu itd.

Silovao ju je s kumom i prijateljem

Jednom ju je, kako kaže, skinuo golu usred lokalne gostionice te je natjerao da pleše gola oko šipke. Međutim najgore se dogodilo 2016. godine kada su je silovali muž, njihov kum i mužev prijatelj, dok je sve to promatrao njihov sin.

“Tog 26. lipnja je dobio plaću, a ja sam ga pitala da da nešto za dijete. On me je istukao, a ja sam uzela ključ od vikendice i pobjegla pješice tamo. Poslije pola sata, on je došao sa kumom i prijateljem i našim sinom i razvalio vrata. Silovao me je, udarao… Sat vremena je trajalo. Onda me je silovao kum, pa njihov prijatelj. A sin nam je to sve gledao i plakao. On mu je samo rekao: ‘Tako se to radi, da naučiš kako treba sa ženama”‘, kaže Biljana.

Nakon silovanja još jednom ju se pretukao, stavio vreću na glavu, vezao je, pa je golu izbacio ispred kuće. Sadistički muž je potom otišao u gostionu piti te je ujutro ponovno pretukao. Tortura koju je ova žena proživljavala otkrivena je neka dva mjeseca kasnije kada je njezin devetogodišnji sin njenom ocu ispričao što se sve događalo. Njezini roditelji nisu znali što se događa, nisu ništa primijetili sve do tog trenutka.

Tada devetogodišnji sin, ispričao je kakvu je sadističku torturu morao gledati. “Ima dosta za nabrojati što smo proživljavali. Mojoj mami je fenom palio oči, čupao joj kosu, čekićem za meso je udarao, kao i šakom u nos, moja mama… Malo me je sramota, stalno ju je udarao po butinama, želio da je izbode nožem… Sve što je radio sam gledao. Moja mama je jela i izmet”, ispričao njezin sin, piše Kurir.