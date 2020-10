STRAVA U PARIZU: Muškarcu na ulici odrubljena glava, policajci ubili napadača; navodno je vikao ‘Allahu Akbar!’

U blizini mjesta zločina pronađeni su nož i pištolj koji su pripadali napadaču. Zasad se ne zna ni motiv ovog zločina

U Parizu se poslijepodne dogodio napad u kojem je napadač jednom muškarcu na ulici odrubio glavu, javljaju francuski mediji. Potom su pripadnici antiterorističke policijske jedinice ubili napadača. Sve se navodno odigralo u jednom pariškom predgrađu.

VIDEO ALERT: A man has been beheaded in the streets of #Paris. Police have shot dead the attacker. – #France Story: https://t.co/5f9LQJNu5A pic.twitter.com/3rtKRSjmDS — Sheeraz Raza (@SheerazRaza) October 16, 2020

#UPDATE: #France police source says stabbing victim in #Paris suburb has been decapitated, the attacker shot and killed by police https://t.co/uypALJmHgB pic.twitter.com/PUPy2zZKkJ — Arab News (@arabnews) October 16, 2020

Zbog manjka informacija, napad se zasad ne može nazvati terorističkim, iako neki mediji u svojim objavama spominju da je napadač džhadist.

🔴 Un homme décapité près de #Paris, le parquet national antiterroriste saisi

• Le suspect armé d’un couteau a été tué par la police

• Un couteau et un fusil ont été retrouvés près de l'assaillant

• Pour l’heure, ses motivations ne sont pas connues

👉 https://t.co/DHL2VLp4H1 pic.twitter.com/1myQEwmcf6 — 20 Minutes (@20Minutes) October 16, 2020

U blizini mjesta zločina pronađeni su nož i pištolj koji su pripadali napadaču. Zasad se ne zna ni motiv ovog zločina. Daily Mail objavio je, pak, da je napadač vikao “Allahu akbar”.