STRAŠNI PRIZORI IZ SAD-A: Colorado na udaru požara dosad nezabilježenih razmjera, očekuje se da će još jačati

Najveći požar, Cameron Peak, zahvatio je više od 83.360 hektara površine, pri čemu je otprilike 57 posto pod kontrolom

Vatrogasci u sušom pogođenom Coloradu, koji se već neko vrijeme bore s brojnim nekontroliranim požarima, pripremaju se za povratak snažnih vjetrova, koji su i izazvali njihovo razbuktavanje do dosad nezabilježenih razmjera u toj američkoj saveznoj državi.

Video of South Metro Firefighters up close and personal with the #EastTroublesomeFire around 3 a.m. while working to protect structures in the Grand Lake area. 3 units and 8 personnel from SMFR are still assigned to the incident tonight. pic.twitter.com/jIYgRZpNoL — South Metro Fire Rescue (@SouthMetroPIO) October 24, 2020

Ove godine u Coloradu izbila su tri najveća požara u povijesti te države, od čega dva još uvijek jačaju.

Najveći požar, Cameron Peak, zahvatio je više od 83.360 hektara površine, pri čemu je otprilike 57 posto pod kontrolom, podaci su web tranice InciWeb koja izvješćuje o požarima.

Zatvoren Nacionalni park Rocky Mountain

Jedanaest milja dalje na jugu, drugi po veličini požar, East Troublesome, zahvatio je 68.797 hektara, a vatrogasci ga još ne kontroliraju. Hladnije vrijeme i slabiji vjetar tijekom prošle noći usporio je njegovo širenje, no očekuje se da će vjetrovi poslijepodne jačati.

Požari su u četvrtak prešli preko poznate Continental Divide ceste, prisilivši vlasti na zatvaranje Nacionalnog parka Rocky Mountain, površine 1.075 četvornih metara.

Većina Colorada pogođena je dugotrajnom sušom. Prema prognozama, kasno u subotu i rano u nedjelju nad to područje pristići će zračna masa s Arktika te se očekuje snježni pokrivač debljine 25 centimetara, što bi trebalo pomoći vatrogascima.

Rocky Mountain National Park – the "crown jewel" of Colorado – sits between the East Troublesome and Cameron Peak wildfires. Fires rage on both sides Continental Divide. This picture from officials shows the view from the park's Coyote Valley Trailhead area. #ColoradoFires pic.twitter.com/YJDFZsiv0o — Michael de Yoanna (@mdy1) October 23, 2020