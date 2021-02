STRAŠNA TRAGEDIJA U INDIJI: Odlomio se dio himalajskog ledenjaka, udario u branu i izazvao poplavu; traga se za više stotina ljudi

Zasad su pronađena tri tijela, a 150 ljudi smatra se nestalima nakon što se u sjevernoj Indiji odlomio dio himalajskog ledenjaka, udario u branu te potom izazvao poplavu

Više desetaka ljudi smatra se nestalima i strahuje se da su smrtno stradali nakon što se u sjevernoj Indiji odlomio dio himalajskog ledenjaka, udario u branu i izazvao poplavu. Porušena brana pokrenula je poplavu rijeke u državi Uttarakhand. Sva okolna sela evakuirana su, no dužnosnici upozoravaju da se strahuje za živote čak 150 ljudi, koji bi mogli biti žrtve poplave.

U videu podijeljenom na društvenim mrežama vidi se kako bujica nosi sve pred sobom, uzrokujući veliku štetu.

A glacial break in the Tapovan-Reni area of Chamoli District of Uttarakhand on Sunday led to massive flooding in Dhauli Ganga and Alaknanda Rivers, damaging houses and the nearby Rishiganga power project. pic.twitter.com/wzsiOTAXGe — The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2021

A glacier breach in Uttarakhand's Chamoli district on Sunday has flooded the Dhauli Ganga river, Joshimath. Alert has been issued for Srinagar, Rishikesh and Haridwar districts of Uttarakhand.

Hundreds of ITBP men rushed for rescue.#UserGenerated #Joshimath #Uttarakhand #Glacier pic.twitter.com/tt99dTcbaw — IndiaToday (@IndiaToday) February 7, 2021

Svjedoci su opisali zid prašine, kamenja i vode dok se lavina spuštala prema dolini rijeke. “Stigla je brzo, nije bilo vremena da se svi upozore”, kazao je stanovnik tog područja Sanjay Singh Rana. “Mislio sam da će i nas odnijeti.”

Lokalno stanovništvo strahuje da su život izgubili zaposlenici hidrocentrale koji su se zatekli blizu probijene brane, kao i seljani koji su blizu rijeke tražili drva za ogrjev ili vodili stoku na ispašu.

Zasad su pronađena tri tijela, a 150 ljudi smatra se nestalima.

‘Nacija moli za sigurnost ljudi’

Premijer Narendra Modi rekao je da vlasti pomno prate situaciju. “Nacija moli za sigurnost ljudi”, napisao je na Twitteru nedugo nakon razgovora s državnim ministrom.

Spasioci su dosad evakuirali stanovnike više desetaka sela. Zbog poplava je i susjedna država Uttar Pradesh donijela odluku o uvođenju stanja pripravnosti u područjima uz rijeku.

Watch | 'Nayi zindagi': Video of a man being rescued by the ITBP from the Tapovan tunnel after #Uttarakhand flash floods

Video credit: ITBP#GlacierBurst pic.twitter.com/KNE5AQo4qV — The Indian Express (@IndianExpress) February 7, 2021

Još se ne zna što je prouzročilo odron ledenjaka u Uttarakhandu, no otprije se zna da je ta država u zapadnom području Himalaja sklona nenadanim poplavama i klizištima.

U lipnju 2013., kada su najobilnije monsunske kiše u zadnjih nekoliko desetljeća u tom području izazvale velike poplave, smrtno je stradalo oko 6000 ljudi.

